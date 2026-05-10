Liên kết “3 trụ cột” đầu vào, hướng tới nền nông nghiệp xanh và bền vững

Ngày 10/5 tại Hà Nội, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam, Hiệp hội Phân bón Việt Nam, Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam.

Tại lễ ký kết, ông Nghiêm Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và các hiệp hội ngành hàng.

Sự phối hợp này hướng tới mục tiêu chung: xây dựng nền nông nghiệp xanh- minh bạch-bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Theo ông Nghiêm Quang Tuấn, ngành trồng trọt đang đối diện yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính; cùng lúc chịu tác động lớn bởi biến đổi khí hậu và suy thoái tài nguyên đất.

Trong bối cảnh đó, giống cây trồng-phân bón-thuốc bảo vệ thực vật không chỉ là vật tư đầu vào đơn thuần mà đã trở thành ba trụ cột quyết định chất lượng, tính bền vững và sức cạnh tranh của toàn bộ chuỗi giá trị trồng trọt.

Theo thỏa thuận, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cùng các hiệp hội, hội sẽ phối hợp tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tham gia góp ý, hoàn thiện chính sách, pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật; phổ biến, hướng dẫn pháp luật cho doanh nghiệp, hội viên và nông dân; tăng cường kiểm soát chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế và xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, hiệu quả, phát thải thấp.

Cùng với đó là ba định hướng trọng tâm trong hợp tác thời gian tới. Cụ thể, đối với lĩnh vực giống cây trồng, hai bên tập trung nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng giống, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với điều kiện bất lợi của khí hậu và dịch hại.

Đây là nền tảng khởi đầu của sản xuất, quyết định đến năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Vận chuyển sản phẩm phân bón tại Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Đối với lĩnh vực phân bón sẽ phát triển theo hướng quản lý dinh dưỡng cây trồng thông minh, nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón, giảm thất thoát và tác động tiêu cực đến môi trường.

Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón thế hệ mới, góp phần cải thiện sức khỏe đất và thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính.

Đối với lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật sẽ kiên trì mục tiêu sử dụng thuốc theo hướng an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. Đẩy mạnh phát triển và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPHM), qua đó giảm phụ thuộc vào hóa chất, nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường sinh thái.

Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam cho rằng giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật là ba yếu tố đầu vào then chốt, có mối liên kết chặt chẽ và không thể tách rời trong sản xuất nông nghiệp.

Việc phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý với các hiệp hội, hội ngành hàng sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và tính bền vững cho ngành trồng trọt.

Ông Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam cũng nhấn mạnh việc ký kết giữa cơ quan quản lý và các hiệp hội, hội là bước đi cần thiết nhằm tăng cường tính đồng bộ trong quản lý, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ và thực chất hơn trong xử lý các vấn đề của ngành, nhất là trước những biến động quốc tế tác động đến giá cả và chuỗi cung ứng.

Ông Nghiêm Quang Tuấn khẳng định các thỏa thuận hôm nay sẽ được cụ thể hóa bằng chương trình phối hợp hằng năm, các kế hoạch hành động theo từng lĩnh vực và các hoạt động thực chất như tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình, truyền thông và giám sát thị trường.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ đóng vai trò định hướng, điều phối, tạo điều kiện để các hiệp hội phát huy vai trò cầu nối giữa nhà nước-doanh nghiệp-người sản xuất.

Ông Nghiêm Quang Tuấn đề nghị các bên tăng cường trao đổi thông tin hai chiều; phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, giám sát thị trường; chủ động tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn; đồng thời đẩy mạnh truyền thông chính sách, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và nông dân trong toàn chuỗi giá trị.

Các hiệp hội, hội cũng cam kết sẽ cụ thể hóa nội dung ký kết bằng các chương trình hành động thiết thực, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nông nghiệp bền vững.

Các đại biểu cũng cho rằng ký kết chỉ là bước khởi đầu, quan trọng nhất là triển khai hiệu quả, bài bản và lâu dài để hỗ trợ doanh nghiệp vật tư nông nghiệp phát triển lành mạnh, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của ngành trồng trọt trong thời gian tới./.

Ban hành quy định mới về điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21/1/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

​