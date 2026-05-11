Khánh Hòa: Kinh tế khởi sắc, tạo nền tảng tăng trưởng hai con số

Để duy trì đà tăng trưởng, Tỉnh ủy Khánh Hòa đang tập trung chỉ đạo hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn làm cơ sở triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội.

Các địa phương quyết liệt tháo gỡ các khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư. Tỉnh phấn đấu đến hết quý 2/2026 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Trung ương; triển khai hiệu quả thực chất chương trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.4 tháng đầu năm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Khánh Hòa duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Đây là tiền đề quan trọng để địa phương thực hiện được kịch bản tăng trưởng GRDP hai con số trong năm nay.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thu ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt 3.631,1 tỷ đồng; tính chung 4 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 18.241,4 tỷ đồng, bằng 48,5% so với dự toán và tăng 74,8% so với cùng kỳ.

Tỉnh Khánh Hòa thu hút mới 3 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký 4.282 tỷ đồng; tính chung 4 tháng đã thu hút mới 14 dự án với vốn đăng ký khoảng 13.661,7 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục triển khai công tác xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương, đến nay có 72/92 dự án hoàn thành công tác xử lý, tháo gỡ; còn lại 20 dự án đang tiếp tục xử lý, tháo gỡ.

Đối với đầu tư công, tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ giao là 15.411,945 tỷ đồng, đã phân bổ 100% kế hoạch vốn được giao. Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến nay đạt 2.135,132 tỷ đồng, bằng 13,85% kế hoạch (2.135,132 tỷ đồng/15.411,945 tỷ đồng).

Ngành dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng ghi nhận mức tăng trưởng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2026 đạt 18.393,8 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ; tính chung 4 tháng đạt 72.465,7 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách lưu trú đạt 3,5 triệu lượt, tăng 24,4% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 1,4 triệu lượt, tăng 33,7% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, tổng doanh thu du lịch đạt 27.415 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành nhiều kế hoạch trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt tập trung vào khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhờ vậy, địa phương có 262 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4, tăng 35% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 5.116 tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ; tính chung 4 tháng, thành lập 1.123 doanh nghiệp, tăng 58,6%, với tổng vốn đăng ký 12.041 tỷ đồng, tăng 43,6% so với cùng kỳ.

Mặc dù vậy, tỉnh Khánh Hòa cũng còn một số khó khăn, hạn chế đó là tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn thấp (đạt 13,85%); xuất khẩu thủy sản giảm 36,8%; sản lượng khai thác thủy sản giảm 7,7%; còn xảy ra dịch bệnh trên vật nuôi (dịch tả lợn châu Phi)./.

