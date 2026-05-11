“Luồng xanh” tạo cú hích thu hút đầu tư vào Điện Biên

Ngày 11/5, tại phường Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề "Điện Biên - Điểm đến chiến lược cho đầu tư," thu hút trên 1.200 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và nhà đầu tư trong, ngoài nước tham dự.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện cơ quan ngoại giao các nước Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc; lãnh đạo nhiều địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định Điện Biên không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng tiêu biểu cho ý chí độc lập, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Điện Biên tiếp tục giữ vai trò chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng thời là cầu nối giao thương của khu vực Tây Bắc với các nước trong tiểu vùng Mekong mở rộng.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là việc mạnh dạn triển khai cơ chế "Luồng xanh," cam kết rút ngắn từ 70-90% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án ưu tiên. Theo Phó Thủ tướng, đây là bước đột phá về thể chế, thể hiện tư duy đổi mới, hành động và phục vụ của chính quyền địa phương.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Nhấn mạnh tiềm năng phát triển của Điện Biên, Phó Thủ tướng cho rằng tỉnh có nhiều lợi thế về du lịch lịch sử, bản sắc văn hóa, năng lượng tái tạo, nông nghiệp hàng hóa và kinh tế cửa khẩu.

Trong thời gian tới, Điện Biên cần tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên ba trụ cột gồm du lịch lịch sử-tâm linh; du lịch văn hóa bản sắc dân tộc gắn với khám phá thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, tỉnh khai thác hiệu quả hơn 400.000ha đất có thể chuyển đổi sang cây trồng giá trị kinh tế cao như mắcca, càphê, cây ăn quả và dược liệu; phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo và kinh tế cửa khẩu để tạo động lực tăng trưởng mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo; xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển; phát huy hiệu quả cơ chế "Luồng xanh," không để xảy ra tình trạng "trên thông, dưới tắc" hay "trên trải thảm, dưới rải đinh."

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch phân khu, chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng biên giới.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương xác định phát triển Điện Biên là trách nhiệm chung, ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm triển khai dự án cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1; đồng thời tăng cường huy động vốn ODA, kết nối và giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược đồng hành cùng tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, phấn đấu đưa Điện Biên đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Ông Lê Văn Lương cho biết Điện Biên là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia; đồng thời sở hữu nhiều tiềm năng nổi bật về du lịch, nông nghiệp, công nghiệp năng lượng, kinh tế cửa khẩu và logistics.

Là địa phương duy nhất có chung đường biên giới với cả Lào và Trung Quốc với chiều dài hơn 455km, Điện Biên có điều kiện thuận lợi để trở thành vùng giao thương chiến lược, kết nối với Bắc Lào, Tây Nam Trung Quốc và tiểu vùng Mekong mở rộng.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, hệ thống giao thông chiến lược đang từng bước được đầu tư đồng bộ, trong đó có tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang cùng các tuyến quốc lộ, đường tỉnh quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho thương mại, dịch vụ và logistics.

Cùng với đó, Điện Biên sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi, hệ thống danh lam thắng cảnh đa dạng, bề dày lịch sử cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của 19 dân tộc với nhiều lễ hội tiêu biểu như Hoa Ban, Hoa Anh đào, đua thuyền đuôi én...

Đặc biệt, với hệ thống di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo ba trụ cột gồm du lịch lịch sử-tâm linh; du lịch văn hóa bản sắc dân tộc gắn với khám phá thiên nhiên và du lịch nghỉ dưỡng.

Điện Biên ưu tiên phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Bắc và cả nước.

Đáng chú ý, từ tháng 1/2026, Điện Biên đã triển khai cơ chế "Luồng xanh" đối với các dự án ưu tiên đầu tư ngoài ngân sách, cam kết rút ngắn tối thiểu trên 70% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư; đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trong các lĩnh vực nông-lâm nghiệp, công nghiệp-xây dựng, du lịch, thương mại và tập trung giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các tham luận tập trung phân tích những "điểm nghẽn" trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và khai thác tiềm năng đặc thù của Điện Biên.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng bên cạnh lợi thế về quỹ đất, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và du lịch lịch sử, tỉnh cần sớm tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng giao thông, lưới điện truyền tải, cơ chế đất đai và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện Tập đoàn Vestas (Đan Mạch) kiến nghị nâng cấp lưới điện 220kV Điện Biên-Sơn La và nghiên cứu cơ chế giá điện phù hợp với khu vực miền núi Tây Bắc nhằm tạo dư địa phát triển năng lượng tái tạo.

Tập đoàn FPT đề xuất ứng dụng UAV, drone và trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, vận chuyển nông sản để giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả canh tác.

Trong khi đó, Tập đoàn TH và Hiệp hội Mắc ca Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của Điện Biên.

Đối với lĩnh vực du lịch, nhiều ý kiến đề xuất tỉnh phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và du lịch văn hóa-lịch sử chất lượng cao nhằm gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách.

Các đại biểu cũng kiến nghị Điện Biên đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng kết nối với Lào, Trung Quốc và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng số vốn hơn 48.320 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 14.000 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư gồm nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như VinGroup, SunGroup, Vestas Development A/S, Beijing Weineng Investment... Bên cạnh đó, 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cũng được ký kết với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng trong các lĩnh vực du lịch, đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, logistics và đổi mới sáng tạo.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 diễn ra trong hai ngày 10-11/5 với nhiều hoạt động như khảo sát chuyên sâu các lĩnh vực hạ tầng đô thị, logistics, du lịch, nông nghiệp; tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2026 và khởi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện được kỳ vọng tạo "cú hích" quan trọng trong thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế của Điện Biên trong giai đoạn phát triển mới./.

