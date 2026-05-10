Khởi động dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ

Chiều 10/5, tại xã Mường Phăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ động thổ Dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Tập đoàn Sun Group cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn xã Mường Phăng và xã Pu Nhi.

Mục tiêu của dự án là nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa lý và giá trị lịch sử đặc thù của khu vực; hình thành sản phẩm du lịch đặc thù, có chất lượng và khả năng cạnh tranh; bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua việc tổ chức các không gian trưng bày, trải nghiệm, giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống; góp phần lan tỏa giá trị văn hóa-lịch sử đến du khách trong và ngoài nước; góp phần xây dựng Điện Biên Phủ trở thành điểm đến du lịch văn hóa l- lịch sử tiêu biểu của vùng miền núi phía Bắc; Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương...

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Lễ động thổ Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, việc triển khai Dự án tổ hợp cáp treo có ý nghĩa thiết thực trong việc cụ thể hóa các định hướng phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên trong thời gian tới. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự lựa chọn của Tập đoàn Sun Group trong việc quyết tâm đầu tư tại Điện Biên, không chỉ tạo ra các sản phẩm du lịch mới, mà còn là sự tri ân đối với vùng đất lịch sử; thể hiện sự chia sẻ và đồng hành cùng địa phương trong quá trình đánh thức tiềm năng, lợi thế du lịch của Điện Biên và vùng Tây Bắc.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư uy tín. Điều này cho thấy hướng đi đúng đắn trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương…

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị nhà đầu tư cần tập trung tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học; bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình; đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.

Cần thực hiện đúng các cam kết về tiến độ, đồng thời lồng ghép hài hòa, tinh tế các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào 19 dân tộc anh em tỉnh Điện Biên vào sản phẩm du lịch, tạo nên điểm đến vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc. Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Sun Group tiếp tục nghiên cứu đầu tư tại vùng đất Điện Biên anh hùng để góp phần thúc đẩy liên kết du lịch vùng và liên kết du lịch quốc tế với các nước Lào, Trung Quốc, Thái Lan…

Đối với tỉnh Điện Biên, cần phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tổ chức triển khai thi công dự án đúng tiến độ, sớm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác.

Các bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Điện Biên hoàn thiện hạ tầng liên kết vùng, đặc biệt là tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên, các tuyến Quốc lộ 12, Quốc lộ 279, tạo điều kiện để du lịch Điện Biên thực sự cất cánh, trở thành trung tâm du lịch của vùng Trung du và miền núi phía Bắc…

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại Lễ động thổ Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp Du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ.

Để dự án sớm hoàn thành, đáp ứng mong mỏi của nhà đầu tư cũng như Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng khẳng định, tỉnh sẽ luôn thực hiện phương châm “Chính quyền phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp.” Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh phải vận hành tối đa cơ chế "luồng xanh," kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; các đơn vị, địa phương liên quan phải quyết liệt thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho dự án (nếu có), đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân… Về trách nhiệm với di sản, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu tuyệt đối quán triệt quan điểm “giữ đất, giữ dân, giữ rừng.” Dự án phải phát triển hài hòa với hệ sinh thái rừng di tích Mường Phăng và bảo tồn di tích lịch sử…

Tại buổi lễ, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group cam kết sẽ nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục, sớm triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả lâu dài cho địa phương. Quyết tâm đưa Điện Biên không chỉ là vùng đất được biết tới qua những chiến tích lịch sử, mà còn là điểm đến được du khách trong và ngoài nước muốn đến, muốn ở lại.

Khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ không chỉ là một công trình phục vụ du lịch hay giao thông, mà còn góp phần kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa; giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc, đồng thời để bạn bè quốc tế cảm nhận rõ hơn về tinh thần và bản lĩnh Việt Nam…

Dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ có tổng vốn đầu tư là 2.076 tỷ đồng, có quy mô sử dụng đất dự kiến là 35,35ha, thuộc địa bàn xã Mường Phăng và xã Pu Nhi. Quỹ đất sau khi nhà đầu tư xây dựng và bàn giao lại cho địa phương quản lý là 6,6ha (chiếm 18,67% tổng diện tích dự án), bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh cách ly, đất cây xanh công cộng và đất mặt nước. Diện tích còn lại là xây dựng các phân khu chức năng để khai thác, kinh doanh với công suất phục vụ khoảng 15.000 người/ngày. Khoảng cách từ ga đi tới ga đến khoảng 5km, công suất khoảng 2.500 khách/giờ.

Dự kiến tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án là 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành là 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm./.

