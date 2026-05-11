Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét 33 dự án luật và một số nghị quyết

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 2, sáng 11/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổng kết Kỳ họp thứ Nhất và bước đầu chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, qua rà soát bước đầu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chương trình lập pháp, chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026 và các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến tại Kỳ họp thứ 2 sẽ xem xét, quyết định: 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (chưa bao gồm các dự án Chính phủ đang đề nghị bổ sung tiếp vào Chương trình lập pháp năm 2026); 6 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, đối với công tác lập pháp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết có 2 nội dung chưa có trong Chương trình lập pháp năm 2026 nhưng cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, gồm việc sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, tại Kỳ họp thứ 2 dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét 33 dự án luật và một dự án nghị quyết đã có trong Chương trình lập pháp năm 2026.

Để sớm chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 2, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan chủ động tiến hành rà soát tổng thể về các nội dung cần trình Quốc hội tại Kỳ họp và tiến độ chuẩn bị của từng nội dung.

Trên cơ sở đó, có kiến nghị, đề xuất cụ thể về việc bổ sung hoặc rút khỏi chương trình, bảo đảm dự kiến chính xác, đầy đủ nội dung Kỳ họp; hạn chế đề nghị điều chỉnh, bổ sung sát Kỳ họp hoặc trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Với khối lượng lớn nội dung về công tác lập pháp, trong đó, các dự án đều xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề xuất tổ chức Kỳ họp thứ 2 trong khoảng 30 ngày và theo 2 đợt họp để có thời gian cho các cơ quan tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết với chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2026, họp tập trung tại Nhà Quốc hội và bố trí thành 2 đợt họp.

Theo dự kiến sơ bộ, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ xem xét khoảng 40 dự án luật, nghị quyết. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tình trạng chậm gửi tài liệu đến các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Các dự án luật được trình theo thủ tục rút gọn cũng phải tuân thủ nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nội quy Kỳ họp Quốc hội.

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thời gian tới cần tổ chức họp liên tịch giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ; xây dựng lộ trình thực hiện các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội… Các cơ quan liên quan cần khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm cho kỳ họp; chủ động rà soát tổng thể các nội dung cần trình Quốc hội và tiến độ chuẩn bị của từng nội dung; hạn chế đề nghị điều chỉnh, bổ sung sát Kỳ họp hoặc trong thời gian diễn ra Kỳ họp./.

