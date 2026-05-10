Việt Nam nghiên cứu mô hình thành phố cảng thông minh Colombo tại Sri Lanka

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57) cùng Đoàn công tác mới đây đã làm việc với Ban quản lý thành phố cảng Colombo, Sri Lanka.



Tham gia Đoàn công tác có một số thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka và Bộ Ngoại giao.



Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao mô hình phát triển của thành phố cảng Colombo có nhiều điểm đáng chú ý, đặc biệt phù hợp với điều kiện phát triển của Sri Lanka là quốc đảo và có định hướng phát triển mạnh kinh tế biển, logistics, tài chính quốc tế và kinh tế số.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57) nghe giới thiệu mô hình thành phố cảng thông minh Colombo Port City (Sri Lanka). (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết phía Việt Nam sẽ ghi nhận, nghiên cứu và trao đổi thêm với các nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp phát triển hạ tầng số, cảng biển và thành phố thông minh để thúc đẩy những cơ hội hợp tác phù hợp giữa hai nước.



Đại diện Ban quản lý thành phố cảng Colombo đã giới thiệu tổng thể mô hình phát triển của thành phố cảng và các cơ chế chính sách đặc thù đang được Sri Lanka triển khai. Theo đó, thành phố cảng Colombo được phát triển như một đặc khu kinh tế đa dịch vụ quốc tế đầu tiên của Sri Lanka, tập trung vào các lĩnh vực tài chính quốc tế, fintech, dịch vụ số, logistics, công nghệ và các dịch vụ toàn cầu có giá trị gia tăng cao.



Thành phố cảng Colombo hiện triển khai nhiều cơ chế ưu đãi mạnh nhằm thu hút đầu tư quốc tế, trong đó có chính sách miễn giảm thuế lên tới khoảng 23 năm đối với một số lĩnh vực và dự án ưu tiên. Mục tiêu của Sri Lanka là thu hút các doanh nghiệp và dòng vốn quốc tế lớn tới hoạt động tại thành phố cảng Colombo, qua đó hình thành một trung tâm tài chính, dịch vụ và kinh tế số có khả năng cạnh tranh quốc tế.



Thành phố cảng Colombo áp dụng cơ chế kinh tế có mức độ quốc tế hóa cao, triển khai nhiều chính sách thuận lợi cho đầu tư quốc tế như: Giao dịch bằng ngoại tệ, tăng tính thuận lợi cho lưu chuyển vốn quốc tế, mở rộng cơ chế sở hữu nước ngoài và sử dụng lao động quốc tế trong các lĩnh vực được phép hoạt động.

Sri Lanka đồng thời triển khai cơ chế ưu tiên xử lý visa cho nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế, quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến với thời gian xử lý ngắn và định hướng phát triển cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế theo chuẩn quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố cảng Colombo trong thu hút doanh nghiệp và dòng vốn toàn cầu.



Để tạo điều kiện, Sri Lanka đang thúc đẩy phát triển hạ tầng Internet, hạ tầng dữ liệu và hạ tầng số quốc gia, cơ bản đã triển khai phủ sóng 5G tại nhiều khu vực trọng điểm. Sri Lanka đồng thời nhấn mạnh lợi thế kết nối quốc tế của thành phố cảng Colombo với các trung tâm kinh tế lớn như Ấn Độ, Singapore và khu vực Trung Đông, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển logistics quốc tế, dịch vụ tài chính, dữ liệu và các hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.



Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Sri Lanka và đánh giá cao các định hướng phát triển của thành phố cảng Colombo trong xây dựng hạ tầng cảng biển, hạ tầng số, kinh tế số và trung tâm dịch vụ quốc tế.

Đồng chí cho rằng đây là những kinh nghiệm đáng chú ý để Việt Nam tiếp tục nghiên cứu trong quá trình phát triển hạ tầng chiến lược, trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh và hệ sinh thái kinh tế số trong thời gian tới.



Nhân dịp này, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 57 đã làm việc với Bộ Kinh tế số Sri Lanka. Hai bên đánh giá Việt Nam và Sri Lanka có nhiều điểm tương đồng trong quá trình phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước trong các lĩnh vực công nghệ số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số cũng như đào tạo nguồn nhân lực số.



Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi về một số định hướng lớn của Việt Nam trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Tổ giúp việc nhằm thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đoàn công tác đồng thời chia sẻ các định hướng lớn của Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực số và triển khai phong trào “bình dân học vụ số” nhằm phổ cập kỹ năng số cho người dân.



Trao đổi với Đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Kinh tế số Sri Lanka Eranga Weeraratne cho biết Sri Lanka đang ưu tiên phát triển hạ tầng số phục vụ kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện Sri Lanka có 3 trung tâm dữ liệu quy mô lớn và đang triển khai các chương trình kêu gọi đầu tư quốc tế để xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu lớn phục vụ AI, điện toán đám mây và dịch vụ số. Phía Sri Lanka cũng đang xây dựng Chiến lược an ninh mạng đến năm 2030 với trọng tâm bảo vệ hạ tầng AI, dữ liệu và các hệ thống hạ tầng số quốc gia.



Thứ trưởng Eranga Weeraratne cho biết tài sản mã hóa là một trong những nội dung Sri Lanka đặc biệt quan tâm trong thời gian tới và mong muốn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế cũng như kinh nghiệm từ Việt Nam trong xây dựng chính sách quản lý, phát triển và giám sát lĩnh vực này.

Hai bên cũng trao đổi về xu hướng phát triển tài sản số, hạ tầng dữ liệu và yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với quá trình phát triển kinh tế số.



Trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, Sri Lanka đánh giá Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao.

Sri Lanka bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển bán dẫn quốc gia, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, cũng như phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn.



Tại buổi làm việc, hai bên đồng thời trao đổi sâu về phát triển hạ tầng kết nối số quốc tế và cáp quang biển. Phía Sri Lanka bày tỏ quan tâm tới chiến lược phát triển cáp quang biển quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là định hướng coi cáp quang biển là hạ tầng chiến lược quốc gia và thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp đầu tư, làm chủ các tuyến cáp quốc tế.

Đoàn công tác đã chia sẻ một số định hướng lớn của Việt Nam trong phát triển hạ tầng số quốc gia, trong đó tỷ lệ phủ sóng 4G hiện đạt khoảng 99,8% dân số, 5G đạt khoảng 91,9% dân số và tốc độ băng rộng cố định đạt khoảng 281 Mbps, thuộc nhóm 12 quốc gia có tốc độ cao nhất thế giới. Hai bên đánh giá hạ tầng số tốc độ cao sẽ là nền tảng quan trọng cho phát triển AI, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và kinh tế số trong thời gian tới…/.

