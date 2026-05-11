Hoàn thành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trước 30/5

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Văn bản số 484/TTg-CĐS của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất.

Công văn nêu rõ triển khai Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số," ngày 29/4/2026, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 464/TTg-CĐS ngày 30/4/2026 chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các Nghị quyết.

Cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác trên Kiosk AI. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Trên cơ sở Báo cáo số 312/BC-BTP ngày 7/5/2026 của Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tại các Nghị quyết của Chính phủ và đề xuất của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo như sau:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện nghiêm túc yêu cầu "Khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các Nghị quyết đã được Chính phủ ban hành, nhất là các trình tự, thủ tục để triển khai các thủ tục hành chính đã phân cấp về cho các địa phương; ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các Nghị quyết của Chính phủ" tại điểm a mục 1 Văn bản số 464/TTg-CĐS ngày 30/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các Nghị quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20/5/2026; báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22/5/2026.

Báo cáo các phương án cắt giảm, phân cấp, đơn giản thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không thuộc thẩm quyền trước 18/5

Các Bộ: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Dân tộc và Tôn giáo; Xây dựng; Ngoại giao; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an; Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 188 thủ tục hành chính, cắt giảm (bãi bỏ) 182 điều kiện kinh doanh (theo yêu cầu tại điểm c của các mục 1, 2, 3 Báo cáo số 312/BC-BTP ngày 7/5/2026 của Bộ Tư pháp), hoàn thành trước ngày 20/5/2026; báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22/5/2026.

Người dân hào hứng khi thành phố Hà Nội đã chính thức triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới với 100% thủ tục, giúp tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Trường hợp các phương án cắt giảm, phân cấp, đơn giản thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thì Bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 18/5/2026 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến Thành viên Chính phủ, rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện nội dung và hồ sơ trình dự thảo Nghị quyết về cắt giảm, sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; 2 Nghị quyết về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật, cắt giảm thực chất, phù hợp với thực tiễn, đồng thời bảo đảm mục tiêu quản lý.

Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan, hoàn thành trước ngày 30/5/2026./.

