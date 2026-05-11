Việt Nam sẵn sàng phương án an ninh nghiêm ngặt cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027

Nhằm phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 diễn ra tại đặc khu Phú Quốc, ngày 11/5, Đoàn khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ do Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đến khảo sát thực tế các địa điểm trọng yếu, dự kiến phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện APEC 2027.

Trong chương trình công tác, đoàn đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá thực tế tại nhiều địa điểm trọng điểm phục vụ Tuần lễ như: Trung tâm Hội nghị APEC 2027 - nơi dự kiến diễn ra các hoạt động chính của hội nghị; Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc-cơ sở y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, cấp cứu cho đại biểu; tuyến đường tỉnh ĐT.975 kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC 2027 và khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc.

Thông qua khảo sát thực tế, đoàn đã tập trung đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn như vị trí địa lý, hệ thống giao thông kết nối, phương án phân luồng, kiểm soát người và phương tiện, bố trí lực lượng, khả năng xử lý tình huống, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng như điều kiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác cảnh vệ và bảo vệ các đoàn đại biểu cấp cao quốc tế tham dự sự kiện.

Sau khi khảo sát, đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group để trao đổi, thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác phối hợp xây dựng phương án bảo vệ.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng nhấn mạnh, Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 là sự kiện chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng, có quy mô quốc tế, thu hút sự quan tâm của nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và bạn bè quốc tế.

Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn phải được triển khai với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa; xây dựng các phương án bảo vệ khoa học, chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường phối hợp, thường xuyên rà soát hệ thống hạ tầng, các tuyến giao thông, địa điểm lưu trú, địa điểm tổ chức sự kiện; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để phục vụ hiệu quả công tác cảnh vệ trong thời gian diễn ra APEC 2027.

Đoàn công tác đi khảo sát thực tế một số địa điểm trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Các đơn vị tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm chủ động bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho toàn bộ các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong việc khảo sát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, thuận lợi để tổ chức thành công sự kiện đối ngoại quan trọng sắp tới./.

