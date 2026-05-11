Cao Bằng đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2025

Theo số liệu vừa được Bộ Nội vụ công bố, trong khối các địa phương, Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2025, trong khi Cao Bằng đứng cuối bảng.

Chỉ số PAR INDEX năm 2025 của các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với giá trị trung bình đạt 89,96%, cao hơn 1,59% so với năm 2024 (đạt 88,37%) và cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính 2025 của các tỉnh, thành phố được phân theo 2 nhóm. Nhóm A gồm 18 tỉnh, thành phố đạt kết quả từ 90% trở lên. Nhóm B gồm 16 tỉnh, thành phố đạt kết quả từ 80% đến dưới 90%.

Theo kết quả đánh giá, thành phố Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 95,37%. Đánh giá những nỗ lực trong công tác cải cách hành chính của địa phương này, Bộ Nội vụ cho hay, năm 2025 Hải Phòng tiếp tục có nhiều thành tựu đột phá, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế và sự hài lòng của người dân.

Thành phố đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và hấp dẫn.

Tốc độ tăng trưởng GRDP tiếp tục ở mức hai con số, đạt 11,81%, cao gấp 1,47 lần mức tăng trưởng bình quân cả nước. Hải Phòng cũng là địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng GRDP hai con số liên tục trong 11 năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 187.000 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút đầu tư trong nước đạt con số kỷ lục với hơn 371 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 8,3 lần so với cùng kỳ.

Cũng theo Bộ Nội vụ, một số địa phương khác đã thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính. Trong top 5 địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng PAR INDEX 2025, sau Hải Phòng lần lượt là Quảng Ninh (93,16%), Đồng Nai (93,1%), Ninh Bình (93,08%), Hà Nội (đạt 92,9%).

Đứng cuối bảng xếp hạng là Cao Bằng với kết quả đạt 82,73%. Theo đánh giá, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính; một số nội dung đạt kết quả tích cực như cải cách thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, một số nội dung cải cách vẫn bộc lộ hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Ngoài ra, một số địa phương khác cũng cho kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 khá thấp như: Lai Châu, đạt 85,51%, xếp thứ 32/34; Lạng Sơn, đạt 84,44%, xếp thứ 33/34.

So sánh kết quả 8 chỉ số thành phần, Bộ Nội vụ cho biết, năm 2025, có 6 chỉ số tăng điểm; tăng cao nhất là chỉ số thành phần cải cách tài chính công (4,99%).

Có 2 chỉ số giảm điểm so với năm 2024 là chỉ số công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính (giảm 1,39%) và chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước (giảm 0,04%).

Theo dữ liệu đánh giá, năm 2025, công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt của lãnh đạo các địa phương; chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ với nhiều giải pháp, cách làm mới được áp dụng, nhân rộng để hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính ở mức tốt nhất.

Tuy nhiên, với khối lượng công việc lớn, một số nhiệm vụ khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, việc triển khai các nội dung này còn một số bất cập và đã phản ánh một phần vào kết quả chỉ số cải cách hành chính.

Chỉ số cải cách thủ tục hành chính có giá trị trung bình cao nhất trong 8 chỉ số thành phần đánh giá, đạt 98,14%, cao hơn 1,35% so với năm 2024 (đạt 96,79%). Tất cả các địa phương đều đạt kết quả trên 90% đối với chỉ số này, đứng đầu là Hải Phòng (99,92%), đứng cuối là Lạng Sơn (91,08%).

Xếp vị trí thứ 2 là chỉ số công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính với kết quả là 96,05%, thấp hơn 1,23% so với năm 2024 (97,28%).

Có 3 địa phương đạt tỷ lệ điểm đánh giá tối đa (100%); 29 địa phương đạt tỷ lệ đánh giá trên 90%, hai địa phương đứng cuối bảng xếp hạng có tỷ lệ điểm đánh giá trong khoảng 80% đến dưới 90%. Địa phương có tỷ lệ điểm thấp nhất đối với chỉ số thành phần này là Hà Tĩnh, đạt 85,70%.

Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy xếp vị trí thứ 3, đạt 92,42%, cao hơn 0,63% so với năm 2024 (đạt 91,79%). Đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số này là tỉnh Tây Ninh, đạt 96,15%, thấp nhất là tỉnh Cà Mau, đạt 88,07%.

Xếp vị trí thứ 4 là chỉ số cải cách thể chế, đạt trung bình 92,06%, cao hơn 0,45% so với năm 2024 (91,61%). Đứng đầu bảng xếp hạng là Hải Phòng, đạt 98,24%; đứng vị trí thứ 34/34 là Thanh Hóa, đạt 81,23%.

Xếp thứ 5 là chỉ số cải cách tài chính công, đạt 89,77%, cao hơn 4,99% so với năm 2024 (84,78%). Có 20/34 địa phương đạt kết quả trên 90%, Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số này, đạt 98,94%; thấp nhất là An Giang, đạt 67,44%.

Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Tiến (Thanh Hoá). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Xếp vị trí thứ 6 là chỉ số cải cách chế độ công vụ, đạt 88,72%, cao hơn 4,38% so với năm 2024 (đạt 84,34%). Có 14/34 địa phương cho kết quả cao hơn 90%. Hải Phòng tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng, đạt 96,33%; thấp nhất là Cao Bằng, đạt 76,80%.

Chỉ số chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước xếp vị trí thứ 7/8, đạt 84,89%, thấp hơn 0,04% so với năm 2024 (đạt 84,93%); dẫn đầu bảng xếp hạng là Ninh Bình, đạt 97,17%. Có 6 địa phương ở nhóm cuối bảng xếp hạng đều cho kết quả đánh giá dưới 80%, trong đó, xếp cuối là Cao Bằng, đạt 71,19%.

Ở vị trí thứ 8 là chỉ số tác động của cải cách hành chính đến người dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đạt giá trị trung bình 83,96%, cao hơn 2,48% so với năm 2024 (81,48%). Cao nhất là tỉnh Quảng Ninh, đạt 92,45%; thấp nhất là Lạng Sơn, đạt 68,07%.

Năm nay là năm thứ 14 Bộ Nội vụ triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh. Bộ Nội vụ đã phê duyệt Bộ tiêu chí đánh giá mới nhằm sửa đổi, bổ sung, cập nhật các tiêu chí và phương pháp đánh giá cho phù hợp với thực tiễn và góp phần thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP.

Theo đó, Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh bao gồm 8 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần; tổng điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó có 68 điểm đánh giá kết quả và 32 điểm đánh giá tác động của cải cách hành chính đến người dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các tiêu chí được đánh giá dựa trên phương pháp định lượng kết hợp với định tính, có sự tham gia thẩm định của các cơ quan được Chính phủ giao chủ trì triển khai từng nội dung cải cách hành chính.

Việc đánh giá được thực hiện theo hướng đa chiều, kết hợp đánh giá của các cơ quan hành chính nhà nước và đánh giá của người dân, tổ chức đối với kết quả cải cách hành chính hàng năm của các tỉnh.

Quy trình rà soát, thẩm định, đánh giá đều thực hiện qua phần mềm quản lý chấm điểm của Bộ Nội vụ; việc thực hiện khảo sát trực tuyến thông qua phần mềm; phiếu khảo sát điện tử được gửi trực tiếp đến địa chỉ hòm thư của từng người được hỏi, giúp cho công tác khảo sát nhanh chóng, thuận tiện, khách quan, minh bạch, kết quả trả lời được tổng hợp, tính điểm theo thời gian thực.

Để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2025, Bộ Nội vụ đã tiến hành khảo sát 99.694 phiếu, trong đó, có 35.649 phiếu của người dân để đo lường mức độ hài lòng nêu trên; 64.045 phiếu điện tử khảo sát nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý tại các bộ, địa phương, hội, hiệp hội./.

