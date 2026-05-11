Năm ngân hàng Việt Nam và Visa sẽ thực hiện giao dịch bằng AI

Công ty công nghệ thanh toán điện tử Visa vừa công bố triển khai chương trình Visa Agentic Ready tại khu châu Á - Thái Bình Dương, một chương trình toàn cầu được thiết kế nhằm hỗ trợ hệ sinh thái thanh toán trong kỷ nguyên thương mại qua tác nhân AI (agentic commerce).

Tại Việt Nam, Visa đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm đầu tiên với kết quả khả quan và hiện đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tài chính hàng đầu. Các ngân hàng phát hành tiên phong tham gia chương trình bao gồm: ACB, MB, SACOMBANK, Techcombank và VPBank.

Trong giai đoạn đầu, Visa Agentic Ready tập trung vào việc chuẩn bị năng lực cho các ngân hàng phát hành thông qua một lộ trình bài bản. Theo đó, ngân hàng có thể thử nghiệm, xác thực và phân tích các giao dịch do tác nhân khởi tạo trong môi trường mô phỏng thực tế và được kiểm soát chặt chẽ.

Chương trình giúp tổ chức phát hành trải nghiệm quy trình các trợ lý AI thay mặt người dùng thực hiện giao dịch, đồng thời đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống trong việc hỗ trợ mô hình thương mại tác nhân, trong khi vẫn đảm bảo duy trì độ tin cậy, quyền kiểm soát và các tiêu chuẩn bảo mật cốt lõi của mạng lưới Visa.

"Việt Nam tham gia chương trình Visa Agentic Ready là minh chứng cho tinh thần đổi mới sáng tạo mạnh mẽ trong lĩnh vực thanh toán số, đồng thời khẳng định cam kết của các ngân hàng phát hành trong việc tiên phong định hình tương lai của thương mại. Với người dùng, điều này hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thanh toán đơn giản, an toàn và liền mạch hơn trong cuộc sống thường nhật," bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào cho biết.

Việc hiện thực hóa mô hình thương mại tác nhân trên quy mô lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ hệ sinh thái thanh toán. Visa đã kết nối thành công nhiều đối tác chiến lược tại 10 thị trường trong khu vực tham gia vào chương trình Agentic Ready.

Bà Nguyễn Vân Linh - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ của Techcombank chia sẻ: “Việc Techcombank tiên phong hợp tác cùng Visa triển khai Visa Agentic Ready xuất phát từ chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi đổi mới. Ngân hàng xác định rằng các giải pháp Agentic AI không chỉ mang lại hiệu quả vận hành mà còn mở ra khả năng kiến tạo trải nghiệm mua sắm và thanh toán liền mạch, thông minh và được cá nhân hóa sâu hơn cho khách hàng trên môi trường thương mại điện tử. Thông qua việc chủ động thử nghiệm và áp dụng các công nghệ dẫn dắt xu hướng toàn cầu, Techcombank hướng đến việc nâng cao sự tiện lợi, tốc độ và mức độ tin cậy trong mỗi giao dịch, từ đó gia tăng giá trị và sự hài lòng của khách hàng trong dài hạn.”

Ông Haroon Durrani Jahanzeb - Giám đốc Trung tâm Giải pháp tín dụng, tín chấp và thẻ của VPBank cũng nhấn mạnh: “Thương mại tác nhân không chỉ là bước tiến về công nghệ, mà là sự chuyển mình của cả một hệ sinh thái. Sáng kiến này của Visa đóng vai trò trợ lực quan trọng, hỗ trợ các ngân hàng thích ứng và dẫn dắt quá trình chuyển đổi đó.”

Thông qua môi trường thử nghiệm được kiểm soát chặt chẽ với tiêu chuẩn vận hành thực tế, chương trình giúp xác thực cơ chế hoạt động của các giao dịch do tác nhân AI khởi tạo. Từ đó, hỗ trợ các ngân hàng phát hành xây dựng niềm tin vững chắc và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực khi những trải nghiệm thanh toán tương lai này chính thức đi vào đời sống.

Visa hiện đang hợp tác trên phạm vi toàn cầu với các nền tảng AI, cộng đồng nhà phát triển, đơn vị chấp nhận thanh toán và đối tác trong hệ sinh thái nhằm hiện thực hóa các giao dịch do AI khởi tạo một cách tin cậy trên quy mô lớn. Chương trình Visa Agentic Ready chính là cầu nối quan trọng giúp đảm bảo ngân hàng phát hành luôn trong tâm thế sẵn sàng để hỗ trợ và vận hành các giao dịch này an toàn, tự tin và hiệu quả nhất.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chương trình hiện đã chính thức sẵn sàng tại Úc, Hồng Kông, Nhật, Malaysia, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam./.