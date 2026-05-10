Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục giảm

Thị trường nông sản thế giới tuần qua ghi nhận xu hướng giảm giá ở các mặt hàng ngũ cốc tại Mỹ do hoạt động thanh lý vị thế của các quỹ đầu tư.

Trong khi đó, thị trường gạo châu Á lại có sự phân hóa rõ rệt khi giá gạo Ấn Độ giảm do nhu cầu yếu, còn giá gạo tại Việt Nam và Thái Lan lại tăng do nguồn cung thắt chặt.

Thị trường gạo châu Á

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm do nhu cầu từ các nước châu Phi yếu đi và nguồn cung dồi dào. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 337-344 USD/tấn, giảm so với mức 344-350 USD/tấn của tuần trước.

Một nhà giao dịch tại New Delhi cho biết nguồn cung từ vụ Đông đang tăng lên, gây áp lực lên giá trong bối cảnh các khách hàng châu Phi không đặt đơn hàng mới.

Ngược lại, tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm tăng từ mức 375-380 USD của hai tuần trước lên mức 395-400 USD/tấn.

Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá tăng do nguồn cung đang khan hiếm khi vụ thu hoạch kết thúc, trong khi vụ mùa tiếp theo phải đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 mới bắt đầu.

Trong khi đó, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm cũng tăng lên mức 404-405 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho biết vụ thu hoạch tại nước này cũng đang gần kết thúc, trong khi sản lượng thì ở mức trung bình.

Hiện thị trường đang theo dõi chặt chẽ chu kỳ gieo trồng tiếp theo do những dự báo về tác động tiềm tàng từ hiện tượng El Niño lên nguồn cung.

Một nhà giao dịch cho hay nhu cầu đối với gạo Thái hiện cũng không quá mạnh, chủ yếu đến từ các khách hàng châu Á truyền thống.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt giảm trong phiên 8/5. Theo đó chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá lúa mì giao tháng 5/2026 giảm 0,1% xuống 6,115 USD/bushel.

Giá ngô giảm 0,1% còn 4,6725 USD/bushel, và giá đậu tương giảm 0,2% xuống 11,90 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Tính chung cả tuần, giá lúa mì đã giảm 4,1% và giá ngô giảm 2,7%, đánh dấu tuần giảm giá đầu tiên sau khoảng một tháng. Giá đậu tương cũng giảm khoảng 1% sau hai tuần tăng liên tiếp.

Theo một nhà giao dịch tại Singapore, nguyên nhân chính của đợt giảm giá là do hoạt động thanh lý lệnh mua của nhiều quỹ đầu tư. Dù vậy, đà giảm bị hạn chế phần nào nhờ những lo ngại về thời tiết khô hạn tại vành đai lúa mì của Mỹ và giá dầu thô vẫn ở mức cao do tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Báo cáo hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy 31% diện tích lúa mì mùa đông của nước này đang ở trong điều kiện tốt đến tuyệt vời, tăng nhẹ so với tuần trước nhưng vẫn là mức thấp nhất cho thời điểm này trong năm kể từ 2023.

Các nhà phân tích cho biết một số khu vực khô hạn nghiêm trọng đã không nhận được lượng mưa đủ để ngăn chặn thiệt hại cho cây trồng trong tuần này.

Thị trường càphê thế giới

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá càphê thế giới diễn biến trái chiều.

Trên sàn London, giá càphê Robusta giao tháng 5/2026 giảm 18 USD xuống còn 3.644 USD/tấn. Ngược lại, trên sàn New York, giá càphê Arabica giao tháng 3/2027 phục hồi nhẹ, tăng 1,6 xu lên mức 258,0 xu/lb ( 1 lb = 0,4535 kg).

Theo các nhà phân tích, giá càphê Arabica đã phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất một năm rưỡi nhờ vụ mùa bội thu tại Brazil được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung.

Tuy nhiên, đồng real của Brazil đang dao động gần mức cao nhất hai năm so với USD, làm giảm động lực bán ra của các nhà xuất khẩu nước này.

Tại thị trường trong nước, giá càphê tại khu vực Tây Nguyên ngày 9/5 tiếp tục tăng nhẹ 500 đồng/kg. Hiện mặt bằng giá càphê đang dao động trong khoảng 87.000 – 87.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá càphê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 87.500 đồng/kg, trong khi giá càphê tại Lâm Đồng là 87.000 đồng/kg./.

