Giá gạo xuất khẩu tăng, thị trường lo ngại tác động của El Niño

Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long phần lớn tăng do nguồn cung khan hiếm cuối vụ.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng bật tăng, giữa bối cảnh thị trường thế giới theo sát nguy cơ El Niño ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi tại ruộng loại lúa thơm cao nhất là 6.550 đồng/kg, trung bình là 6.114 đồng/kg, tăng 21đồng/kg so với tuần trước. Tuy nhiên, lúa thường lại giảm 11 đồng/kg, giá cao nhất là 6.050 đồng/kg, trung bình là 5.754 đồng/kg.

Gạo lứt loại 1 tăng mạnh nhất với 479 đồng/kg, cao nhất là 9.950 đồng/kg, trung bình là 9.675 đồng/kg; lứt loại 2 tăng 211/kg, trung bình là 8.818 đồng/kg.

Gạo xát trắng loại 1 cao nhất là 11.750 đồng/kg, trung bình là 11.375 đồng/kg, tăng 345 đồng/kg. Gạo xát trắng loại 2 tăng 310 đồng/kg, có giá trung bình là 10.240 đồng/kg, cao nhất là 10.750 đồng/kg.

Đối với phụ phẩm, giá cám giảm 11 đồng/kg, trung bình 6.704 đồng/kg; tấm tăng 54 đồng/kg, trung bình là 7.586 đồng/kg.

Tại An Giang, nhiều loại lúa có giá ổn định. Cụ thể, lúa chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 lên mức từ 6.200-6.300 đồng/kg; OM 5451 dao động 5.600-5.700 đồng/kg, IR 50404 từ 5.400-5.500 đồng/kg; OM 34 cũng vẫn giữ ở mức 5.100-5.200 đồng/kg.

Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm tăng từ mức từ 375-380 USD của hai tuần trước lên mức từ 395-400 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá tăng do nguồn cung đang khan hiếm khi vụ thu hoạch kết thúc, trong khi vụ mùa tiếp theo phải đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 mới bắt đầu.

Cũng như Việt Nam, giá gạo 5% tấm của Thái Lan cũng tăng lên mức từ 404-405 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho biết vụ thu hoạch tại nước này cũng đang gần kết thúc, trong khi sản lượng thì ở mức trung bình.

Hiện thị trường đang theo dõi chặt chẽ chu kỳ gieo trồng tiếp theo do những dự báo về tác động tiềm tàng từ hiện tượng El Niño lên nguồn cung. Một nhà giao dịch cho hay nhu cầu đối với gạo Thái hiện cũng không quá mạnh, chủ yếu đến từ các khách hàng châu Á truyền thống.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm do nhu cầu từ các nước châu Phi yếu đi và nguồn cung dồi dào. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức từ 337-344 USD/tấn, giảm so với mức từ 344-350 USD/tấn của tuần trước. Một nhà giao dịch tại New Delhi cho biết nguồn cung từ vụ Đông đang tăng lên, gây áp lực lên giá trong bối cảnh các khách hàng châu Phi không đặt đơn hàng mới.

Về thị trường ngũ cốc Mỹ, giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt giảm trong phiên 8/5. Theo đó chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá lúa mì giao tháng 5/2026 giảm 0,1% xuống 6,115 USD/bushel. Giá ngô giảm 0,1% còn 4,6725 USD/bushel, và giá đậu tương giảm 0,2% xuống 11,90 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Tính chung cả tuần, giá lúa mì đã giảm 4,1% và giá ngô giảm 2,7%, đánh dấu tuần giảm giá đầu tiên sau khoảng một tháng. Giá đậu tương cũng giảm khoảng 1% sau hai tuần tăng liên tiếp.

Theo một nhà giao dịch tại Singapore, nguyên nhân chính của đợt giảm giá là do hoạt động thanh lý lệnh mua của nhiều quỹ đầu tư. Dù vậy, đà giảm bị hạn chế phần nào nhờ những lo ngại về thời tiết khô hạn tại vành đai lúa mì của Mỹ và giá dầu thô vẫn ở mức cao do tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Báo cáo hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy 31% diện tích lúa mì mùa đông của nước này đang ở trong điều kiện tốt đến tuyệt vời, tăng nhẹ so với tuần trước nhưng vẫn là mức thấp nhất cho thời điểm này trong năm kể từ 2023. Các nhà phân tích cho biết một số khu vực khô hạn nghiêm trọng đã không nhận được lượng mưa đủ để ngăn chặn thiệt hại cho cây trồng trong tuần này.

Thị trường cà phê thế giới kết thúc phiên giao dịch cuối tuần cho thấy, giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 5/2026 giảm 18 USD xuống còn 3.644 USD/tấn. Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2027 phục hồi nhẹ, tăng 1,6 xu lên mức 258,0 xu/lb ( 1 lb = 0,4535 kg).

Theo các nhà phân tích, giá cà phê Arabica đã phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất một năm rưỡi nhờ vụ mùa bội thu tại Brazil được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung. Tuy nhiên, đồng real của Brazil đang dao động gần mức cao nhất hai năm so với USD, làm giảm động lực bán ra của các nhà xuất khẩu nước này.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên ngày 9/5 tiếp tục tăng nhẹ 500 đồng/kg. Hiện mặt bằng giá cà phê đang dao động trong khoảng 87.000-87.500 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 87.500 đồng/kg, trong khi giá cà phê tại Lâm Đồng là 87.000 đồng/kg./.

