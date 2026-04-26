Xác lập kỷ lục "Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam"

Sáng 26/4, tại thành phố Cần Thơ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) chính thức công nhận Kỷ lục Việt Nam với nội dung "Sự kiện chế biến và công diễn bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam."

Theo đó, mô hình Bản đồ Việt Nam được chế tác hoàn toàn từ xôi nước cốt dừa, tái hiện đầy đủ hình dáng lãnh thổ Việt Nam một cách sáng tạo và ấn tượng.

Tác phẩm có kích thước 2m x 2,6m; độ dày 10,3cm; trọng lượng từ 550-600 kg, những con số mang ý nghĩa tượng trưng cho năm 2026 và ngày Giỗ Tổ mùng 10/3. Sự kiện có sự quy tụ của 103 nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp cùng tham gia chế tác, tượng trưng cho 103 xã, phường của thành phố Cần Thơ.

Đây là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật ẩm thực và văn hóa dân gian, góp phần tôn vinh giá trị của các món ăn truyền thống Việt Nam nói chung và nét đặc trưng ẩm thực Nam Bộ nói riêng.

Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, sự kiện là minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo, tài hoa và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân, đầu bếp - những người đang góp phần nâng tầm văn hóa ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Sở ghi nhận và biểu dương Ban tổ chức sự kiện đã có sự chuẩn bị công phu, bài bản và đầy tâm huyết, các nghệ nhân, đầu bếp đã dành nhiều công sức, trí tuệ để tạo nên một tác phẩm ẩm thực có quy mô và giá trị...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đề nghị, thời gian tới, Hội đầu bếp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Hội Đầu bếp thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, ẩm thực quy mô, sáng tạo và giàu bản sắc; tăng cường gắn kết bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch hiện đại; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Cần Thơ - đô thị sông nước văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội đầu bếp thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, một tác phẩm ẩm thực mang bản đồ Việt Nam được kết tinh từ hạt nếp thơm, dòng nước cốt dừa ngọt lành, bàn tay khéo léo và trái tim đầy tâm huyết của các nghệ nhân, đầu bếp không đơn thuần là một món ăn, mà là một biểu tượng, sự tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng, tôn vinh truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Việc xác lập kỷ lục "Bản đồ Việt Nam từ xôi nước cốt dừa" là minh chứng cho tinh thần: Dám nghĩ - dám làm - dám sáng tạo - dám chinh phục những giá trị mới của lực lượng đầu bếp Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ để đưa văn hóa Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ hội nhập.

Sự kiện góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là giá trị của món xôi truyền thống - biểu tượng gắn liền với đời sống tinh thần và văn hóa dân tộc.

Thành phố Cần Thơ có hệ thống sông nước trù phú, cảnh quan đặc trưng và giàu bản sắc, là nơi vùng đất hội tụ những giá trị văn hóa và ẩm thực đặc sắc.

Cần Thơ luôn xác định ẩm thực là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch bền vững, là phương thức hiệu quả để quảng bá hình ảnh, thương hiệu và bản sắc địa phương đến với du khách trong nước và quốc tế./.

