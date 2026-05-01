Nỗ lực giành giật sự sống cho 4 du khách bị sóng cuốn tại biển Cửa Tùng

Chiều 1/5, Ủy ban Nhân dân xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị cho biết các lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời cứu sống 4 du khách bị sóng biển cuốn trôi ra xa bờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại bãi tắm Cửa Tùng, một nhóm du khách đến từ thành phố Hà Nội đang tắm gần bờ thì bất ngờ bị dòng xoáy cuốn ra xa khoảng 30-40m.

Phát hiện sự việc, Ban Quản lý bãi tắm Cửa Tùng và người dân đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ.

Sau khoảng 40 phút vật lộn với sóng lớn và dòng nước xoáy mạnh, lực lượng cứu hộ đã đưa được cả 4 người vào bờ an toàn.

Trong số các nạn nhân có 3 nam giới và 1 trẻ em. Sau khi được đưa vào bờ, một số nạn nhân có biểu hiện đuối sức đã được sơ cứu kịp thời, thực hiện các biện pháp hỗ trợ hô hấp và dần hồi tỉnh.

Anh Hoàng Văn Đức, thành viên Ban Quản lý bãi tắm Cửa Tùng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cửa Tùng (người trực tiếp tham gia cứu hộ) cho biết quá trình cứu nạn gặp nhiều khó khăn do sóng lớn, dòng xoáy mạnh liên tục cuốn người ra xa bờ; lực lượng cứu hộ phải vật lộn trong thời gian dài mới tiếp cận và đưa được các nạn nhân vào bờ.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Tùng, cho biết chính quyền địa phương sẽ kịp thời biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của các cá nhân tham gia cứu hộ; đồng thời khuyến cáo người dân và du khách cần tuân thủ các quy định an toàn khi tắm biển, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có sóng lớn, dòng chảy phức tạp nhằm tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.../.

​