Quảng Ngãi: Cứu được 2 trong số 3 người bị sóng cuốn trôi trên biển

Liên quan đến 3 công dân ở Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị trôi trên biển giữa lúc cơn bão số 13 đổ bộ chiều 6/11, đến chiều 8/11, lực lượng chức năng đã cứu thêm 1 người đang trôi dạt trên biển.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn cho biết, chiều cùng ngày, tàu An Vĩnh (Lý Sơn) đã tìm thấy anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) thôn Tây An Hải, đây là nạn nhân thứ hai trong 3 nạn nhân được tìm thấy sau hai ngày trôi trên biển. Vị trí tìm thấy nạn nhân nằm gần khu vực nơi anh Quang được phát hiện vào sáng cùng ngày.

Anh Quang và anh Sanh là hai người đã trực tiếp ra biển cứu anh Dương Quang Cường vào chiều 6/11 khi cơn bão số 13 đổ bộ. Hiện Đặc khu Lý Sơn và người dân đã huy động mọi phương tiện, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 45 phút, sáng 8/11, ông Hoàng Phú Xuyên, Thuyền trưởng tàu Hải Nam 39 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Nam), trên đường hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng, khi đi qua vùng biển tỉnh Gia Lai, đã cứu được một người trôi trên biển.

Nạn nhân là anh Phan Duy Quang (47 tuổi), trú thôn Tây An Vĩnh (Đặc khu Lý Sơn). Vị trí phát hiện anh Quang cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.

Ngay sau khi được sơ cứu, anh Quang xin đi theo đoàn cứu hộ, hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm hai người còn lại.

Trước đó, chiều 6/11, anh Dương Quang Cường (44 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh vì lý do gia đình đã ra cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển. Phát hiện vụ việc, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) thôn Tây An Hải và anh Phạm Duy Quang (47 tuổi) thôn Tây An Vĩnh dùng thúng ra cứu người. Sau khi vớt được anh Dương Quang Cường, do sóng lớn nên cả 3 không thể chèo thúng vào bờ.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) tìm kiếm nạn nhân. Đến gần 18 giờ cùng ngày, do sóng to, gió lớn, việc tìm kiếm phải tạm dừng.

Ngày 7/11, Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng từ Sư đoàn 372, Đà Nẵng tham gia tìm kiếm 3 người mất tích trên biển./.

Ảnh hưởng bão số 13: Đắk Lắk kịp thời ứng cứu 2 người bị nước lũ cuốn trôi Mưa lớn và nước lũ dâng cao do ảnh hưởng bão số 13 khiến ôtô chở hai người bị nước cuốn trôi trên cầu Hố Trống, rất may lực lượng cứu hộ đã kịp thời có mặt, đưa các nạn nhân lên bờ an toàn.