Quảng Trị: Liên tiếp các vụ du khách bị sóng biển cuốn trong một buổi sáng

Chiều 1/5, Công an xã Vĩnh Hoàng cho biết đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hoàng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) cùng người dân triển khai công tác tìm kiếm một du khách bị mất tích khi đi tắm biển.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, anh H.H.N (sinh năm 1980), cùng hai con là D.H.C.P (sinh năm 2012) và D.H.P (sinh năm 2015) cùng trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, xuống tắm tại khu vực bờ biển thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng.

Đến khoảng 10 giờ 20 phút, cháu D.H.P bị sóng cuốn ra xa bờ.

Phát hiện sự việc, anh H.H.N đã bơi ra cứu và đẩy cháu bơi vào bờ. Tuy nhiên, sau khi lên bờ, hai cháu nhỏ và người thân tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy anh H.H.N nên đã trình báo chính quyền địa phương vào khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên biển và dọc khu vực bờ biển.

Đến 16 giờ cùng ngày, anh H.H.N vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện, các lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm; đồng thời thông báo tới chính quyền và người dân các địa phương ven biển lân cận để phối hợp hỗ trợ.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, tại bãi tắm Cửa Tùng, một nhóm du khách đến từ thành phố Hà Nội đang tắm gần bờ thì bất ngờ bị dòng xoáy cuốn ra xa khoảng 30-40m.

Phát hiện sự việc, Ban Quản lý bãi tắm Cửa Tùng và người dân đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ.

Sau khoảng 40 phút vật lộn với sóng lớn và dòng nước xoáy mạnh, lực lượng cứu hộ đã đưa được cả 4 người vào bờ an toàn.

Trong số các nạn nhân có 3 nam giới và 1 trẻ em. Sau khi được đưa vào bờ, một số nạn nhân có biểu hiện đuối sức đã được sơ cứu kịp thời, thực hiện các biện pháp hỗ trợ hô hấp và dần hồi tỉnh.

Chính quyền xã Vĩnh Hoàng khuyến cáo người dân và du khách nâng cao cảnh giác khi tắm biển, đặc biệt tại những khu vực không có lực lượng cứu hộ trực.../.

Nỗ lực giành giật sự sống cho 4 du khách bị sóng cuốn tại biển Cửa Tùng Sau khoảng 40 phút vật lộn với sóng lớn và dòng nước xoáy mạnh, lực lượng cứu hộ tại biển Cửa Tùng đã đưa được 4 người, gồm 3 nam giới và 1 trẻ em, vào bờ an toàn.