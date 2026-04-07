Xã hội

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 12 bị sóng cuốn khi tắm biển ở Gia Lai

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển cùng bạn, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực Quy Nhơn.

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ và người dân tham gia tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ngày 7/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Đức Toàn cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em H.Đ.A.H (sinh năm 2008, học sinh lớp 12) vào lúc 4 giờ 25 phút cùng ngày, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm.

Hiện, gia đình đang hoàn tất thủ tục để đưa em về quê tại Pleiku (cũ) lo hậu sự. Chính quyền địa phương đang phối hợp, hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về nhà.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 5/4, nhóm học sinh lớp 12C2B, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng), gồm các em N.T.S; H.T; V.H.Q; N.N.H; T.N.M và H.Đ.A.H (đều sinh năm 2008) rủ nhau đi tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu (đoạn Hội Tụ).

Nhóm học sinh này từ Gia Lai Tây xuống Quy Nhơn để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ xét tuyển đại học sắp tới.

Trong lúc tắm biển, hai em N.N.H và H.Đ.A.H không may đuối nước, bị sóng lớn cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời cứu được em N.N.H và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Còn em H.Đ.A.H mất tích.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm của lực lượng chức năng và người dân, đến rạng sáng 7/4, thi thể em H.Đ.A.H đã được tìm thấy./.

(TTXVN/Vietnam+)
#học sinh #sóng cuốn #Gia Lai #đuối nước #Quy Nhơn #trường Hùng Vương Gia Lai
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục