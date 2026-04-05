Gia Lai: Nhóm học sinh tắm biển, 1 em bị sóng cuốn trôi mất tích

Trong lúc tắm biển, 2 em Ng.N.H và H.Đ.A.H bị đuối nước, sóng biển kéo ra xa. Sau đó, 1 em được đưa đi cấp cứu; 1 em bị sóng cuốn chưa tìm thấy.

Sỹ Thắng
(Ảnh minh họa: Xuân Tiến/TTXVN)
Ngày 5/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn, ông Nguyễn Đức Toàn, cho biết hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm cháu H.Đ.A.H bị sóng cuốn trôi ra biển vào chiều 5/4.

Vào khoảng 17h00 ngày 5/4, một nhóm học sinh lớp 12, trường Chuyên Hùng Vương, thuộc phường Diên Hồng gồm: Ng.T.S; H.T; V.H.Q; Ng.N.H; Tr.N.M và H.Đ.A.H (đều sinh năm 2008) đi tắm biển tại đường Xuân Diệu đoạn Hội Tụ (gần ngã 3 đường Nguyễn Hân Công Chúa giao với đường Xuân Diệu).

Trong lúc tắm có 2 em Ng.N.H và H.Đ.A.H bị đuối nước, sóng biển kéo ra xa. Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân gần đó đã vội cứu được em Ng.N.H và đưa đi cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Riêng em H.Đ.A.H bị sóng đánh trôi dạt, chưa tìm thấy.

Hiện chính quyền phường Quy Nhơn cùng với lực lượng biên phòng và người dân khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Thời điểm xảy ra vụ việc, biển ở Quy Nhơn có sóng lớn và gió, rất nguy hiểm cho người dân và du khách, đặc biệt là người không biết bơi./.

(TTXVN/Vietnam+)
