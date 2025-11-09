Đà Nẵng: Tìm kiếm cháu bé bị nước cuốn trôi khi tắm suối Nước Na

Ngày 9/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng Lê Trung Thực cho biết, chính quyền và các lực lượng cứu hộ địa phương đang nỗ lực tìm kiếm một cháu bé mất tích khi tắm suối.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, nhóm 5 cháu nhỏ rủ nhau đi tắm tại đoạn suối Nước Na thuộc thôn 1, xã Trà Tập thì bị nước cuốn trôi. Rất may 3 cháu trôi vào bờ và được cứu sống. Còn hai cháu Hồ Văn L (13 tuổi) và Hồ Văn S (8 tuổi), cùng ngụ xã Trà Tập bị nước cuốn mất tích.

Nhận tin báo, chính quyền xã Trà Tập huy động các lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực xảy ra vụ việc và dọc theo tuyến suối Nước Na.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu Hồ Văn L tại vị trí cách nơi bị nạn khoảng 200m. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm cháu S.

Sau các đợt mưa lớn vừa qua, sáng 9/11 các thủy điện trên thượng nguồn thông báo xả nước. Tuy nhiên, các cháu không nắm thông tin nên đã ra suối tắm, lúc này nước suối chảy xiết dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên./.

