Đắk Lắk kịp thời ứng cứu 2 người bị nước lũ cuốn trôi trong đêm

Khoảng 20 giờ ngày 6/11, ông Nguyễn Hữu Dược (sinh năm 1972 tại tỉnh Đắk Lắk) cùng tài xế điều khiển xe ôtô 5 chỗ hiệu Toyota lưu thông theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đến Gia Lai.

Khi đến khu vực cầu Hố Trống (thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân) cách đường sắt 20m dọc quốc lộ 19C, chiếc xe bất ngờ bị dòng nước chảy xiết đẩy trôi.

Hai người trên xe kịp thời mở cửa thoát ra ngoài, bám vào bụi tre ven đường và kêu cứu. Người dân địa phương phát hiện sự việc đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ./.