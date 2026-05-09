EU kêu gọi tăng cường tiếp cận nhân đạo tại miền Nam Liban

Ngày 9/5, Trưởng Ban quản lý khủng hoảng của Liên minh châu Âu (EU), bà Hadja Lahbib kêu gọi tăng cường tiếp cận nhân đạo ở miền Nam Liban, nơi Israel đang tiếp tục các cuộc tấn công và Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công, bất chấp lệnh ngừng bắn.



Phát biểu tại họp báo nhân chuyến thăm Liban trước thềm đợt viện trợ dự kiến của EU, bà Lahbib cho biết: "Viện trợ nhân đạo đã sẵn sàng, nhưng thường không thể đến được với những người cần nhất."

Theo bà Lahbib, ở phía Nam sông Litani, việc tiếp cận vẫn bị hạn chế nghiêm trọng do lệnh sơ tán và hoạt động quân sự của Israel.



Bà lưu ý rằng các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả các cây cầu bắc qua sông Litani, đã bị phá hủy khiến các tuyến đường vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo dài hơn, người dân phải chờ đợi nhiều ngày để được giúp đỡ.

Bà kêu gọi tiếp cận nhân đạo một cách đầy đủ tôn trọng luật nhân đạo quốc tế.



Theo bà Lahbib, từ khi xung đột bùng phát, Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố viện trợ nhân đạo mới khoảng 100 triệu euro cho Liban và đã gửi 6 máy bay chở hàng viện trợ, chiếc thứ 7 dự kiến sẽ đến trong những ngày tới.



Số liệu chính thức cho biết hơn 2.750 người, trong đó có hơn 100 nhân viên y tế và cứu hộ, đã thiệt mạng kể từ ngày 2/3, thời điểm Hezbollah tham gia cuộc xung đột. Hơn một triệu người đã phải di dời./.





Xung đột tại Trung Đông: Liban và Israel tiếp tục hòa đàm tại Mỹ Mục tiêu của các cuộc đàm phán sắp tới là nhằm đảm bảo Israel rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam Liban, thả tù nhân, tạo điều kiện cho tất cả cư dân phải di dời do xung đột trở về nhà...