Liban nêu điều kiện đạt thỏa thuận hòa bình với Israel

Ngày 10/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của Beirut được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Liban đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.

Trả lời phỏng vấn với kênh Al-Arabiya, ông Salam nêu rõ các cuộc đàm phán đang diễn ra với Israel, trong đó Liban yêu cầu Israel có "lịch trình rút quân rõ ràng."

Nhà lãnh đạo Liban cũng khẳng định nước này không chọn chiến tranh mà bị kéo vào cuộc đối đấu giữa Iran và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đa số người dân Liban ủng hộ các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến sự.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Salam cho rằng thành phố Bint Jbeil ở miền Nam Liban đã trở thành “bản sao của Gaza" do sự tàn phá trên diện rộng, đồng thời lưu ý Israel đang kiểm soát gần 90 ngôi làng của nước này.

Giao tranh giữa Israel và Liban vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực từ tháng Tư.

Trong thông báo ngày 10/5, Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel trên khắp miền Nam Liban, trong khi phong trào Hezbollah thông báo tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào quân đội và trang thiết bị quân sự của Israel dọc khu vực biên giới.

Theo đó, tổng số người thiệt mạng và bị thương do các cuộc tấn công của Israel tại Liban kể từ ngày 2/3 lần lượt tăng lên 2.846 người và 8.693 người./.

