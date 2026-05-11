Tổng thống Trump bác phản hồi của Iran về đề xuất chấm dứt xung đột Trung Đông

Ngày 10/5 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời coi điều đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ: "Tôi vừa đọc phản hồi từ những người được gọi là 'Đại diện' của Iran. Tôi không thích nó - Hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không mô tả cụ thể các chi tiết trong phản hồi của Tehran.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo độc lập Sharyl Attkisson, được công bố cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran đã “bị đánh bại về mặt quân sự” đồng thời khẳng định Mỹ sẽ chỉ cần 2 tuần để tấn công toàn bộ các mục tiêu tại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng tiết lộ việc Lực lượng Không gian của Mỹ đang giám sát lượng urani làm giàu của Iran bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Theo đó, Washington sẵn sàng tấn công bất cứ ai tiếp cận lượng urani này.

Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 10/5 dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, bản dự thảo đề xuất mới nhất của Iran cho các cuộc đàm phán với Mỹ kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức trên mọi mặt trận và một sự đảm bảo không còn các hành động gây hấn nhằm vào Iran.

Đề xuất này cũng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấp nhận quyền quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran tại eo biển này.

Cùng ngày, Iran cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ thực hiện "một phản ứng quyết đoán và tức thì" đối với bất kỳ tàu chiến nào được điều động đến eo biển Hormuz.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định dù trong thời chiến hay thời bình, chỉ Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể thiết lập an ninh tại eo biển này và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào những vấn đề như vậy.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp đang điều động các tàu tới eo biển chiến lược này. Hiện, Anh và Pháp đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm thành lập một liên minh quốc tế để bảo vệ Eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, London và Paris khẳng định điều này chỉ được thực hiện sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình./.

Iran chính thức phản hồi đề xuất mới của Mỹ Iran đã chính thức phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ qua trung gian Pakistan nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông.