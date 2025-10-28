Ấn Độ gieo mây nhân tạo thành công, giúp giảm ô nhiễm không khí tại Delhi

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 28/10, chính quyền vùng lãnh thổ Delhi (Ấn Độ) đã thử nghiệm gieo mây thành công ở nhiều khu vực như Burari, Karol Bagh, Mayur Vihar và Bhojpur, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang bao trùm thành phố.

Giới chức địa phương cho biết máy bay xuất phát từ Kanpur đã thực hiện nhiệm vụ gieo mây bằng cách phun hỗn hợp bạc iodide và natri clorua vào các đám mây có độ ẩm từ 15-20%.

Dự kiến, mưa sẽ xuất hiện tại một số khu vực ở Delhi trong khung giờ từ 17h đến 18h, giúp giảm bụi mịn và cải thiện tầm nhìn tại nhiều điểm.

Đây là lần thử nghiệm đầu tiên thành công trong khuôn khổ kế hoạch hành động của chính quyền Delhi nhằm ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng mỗi mùa Đông, khi khói bụi, khí thải và sương mù độc hại thường khiến chỉ số AQI vượt mức báo động.

Thủ hiến Delhi, Rekha Gupta hoan nghênh kết quả tích cực của thí nghiệm, khẳng định: “Việc gieo mây là bước đi tiên phong và cần thiết đối với Delhi. Thành công ban đầu này mở ra hy vọng rằng chúng ta có thể ứng dụng công nghệ để kiểm soát và cải thiện môi trường sống của người dân.”

Vào tuần trước, một chuyến bay thử nghiệm đã không tạo được mưa do độ ẩm thấp hơn mức cần thiết để quá trình ngưng tụ hơi nước diễn ra.

Các chuyên gia cho biết gieo mây (cloud seeding) là công nghệ tăng cường lượng mưa nhân tạo bằng cách đưa hạt bạc iodide hoặc muối vào mây, giúp hơi ẩm ngưng tụ thành tinh thể băng và rơi xuống dưới dạng mưa.

Ngoài việc hỗ trợ nguồn nước, kỹ thuật này còn giúp rửa trôi bụi bẩn và chất ô nhiễm, cải thiện đáng kể chất lượng không khí đô thị.

Giới chức môi trường Delhi khẳng định nếu các thử nghiệm tiếp theo duy trì hiệu quả, thành phố sẽ mở rộng quy mô gieo mây trong tháng 11, đặc biệt ở các khu vực ô nhiễm nặng như Rohini, Dwarka và Anand Vihar./.

Trí tuệ nhân tạo: UAE dùng AI để gọi mưa giữa sa mạc Tại Diễn đàn quốc tế về tăng cường mưa được tổ chức hồi tháng trước ở Abu Dhabi, các quan chức và chuyên gia đã đặt kỳ vọng mới vào trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quá trình gieo mây.