Thông tin về sự cố flyboard trong dịp nghỉ lễ vừa qua tại Ninh Bình

Ngày 5/5, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã thông tin chính thức về sự cố trong quá trình thử nghiệm hoạt động flyboard tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xảy ra trước đó.

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch cho biết trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ nhân dân và khách du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5, chương trình biểu diễn thể thao Flyboard do Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Lư phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương hiệu Đào tạo lướt ván diều chuyên nghiệp tổ chức đã diễn ra từ ngày 30/4 đến hết ngày 2/5 tại khu vực hồ Kỳ Lân - Phố cổ Hoa Lư diễn ra an toàn và đúng quy định.

Sáng 3/5, trong quá trình đơn vị tổ chức khảo sát, thử nghiệm kỹ thuật nhằm đánh giá khả năng mở rộng không gian hoạt động tại khu vực hồ Núi Lớ-chùa Vàng, đã xảy ra sự cố khi vận hành thiết bị phục vụ trải nghiệm.

Trong quá trình hướng dẫn, thiết bị flyboard gặp trục trặc kỹ thuật, dẫn đến mất ổn định, khiến người hướng dẫn và người tham gia rơi xuống nước.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị tổ chức đã kịp thời triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ, nhanh chóng đưa các cá nhân vào khu vực an toàn, tổ chức sơ cứu ban đầu và chuyển đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Kết quả, không có thiệt hại về người đối với người tham gia; vận động viên bị ảnh hưởng đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi y tế theo quy định. Tình hình an ninh, trật tự tại khu vực khi xảy ra sự cố được kiểm soát, không phát sinh diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, xác minh, làm rõ.

Thông tin ban đầu cho thấy sự cố có thể do rác thải, vật cản trong môi trường nước bị cuốn vào hệ thống hút-dẫn nước của môtô nước, làm gián đoạn áp lực nước cung cấp cho thiết bị flyboard, dẫn đến mất ổn định khi vận hành.

Ngay sau sự việc, các đơn vị tổ chức đã chủ động tạm dừng toàn bộ hoạt động biểu diễn và thử nghiệm flyboard tại khu vực hồ Núi Lớ để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hệ thống thiết bị, đánh giá lại điều kiện khu vực hoạt động, tăng cường công tác vệ sinh môi trường nước, thu gom rác thải và kiểm soát vật cản, bổ sung các phương án bảo đảm an toàn.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các đơn vị tổ chức sự kiện nghiêm túc rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động thể thao, du lịch có yếu tố mạo hiểm; chỉ xem xét việc tiếp tục tổ chức hoạt động khi đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn theo quy định./.

