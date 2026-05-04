Dông lốc làm hư hỏng trường học, nhà cửa tại Đồng Nai và Sơn La

Tối 4/5, lãnh đạo UBND xã Bình An (thành phố Đồng Nai) xác nhận một trận dông lốc mạnh xảy ra chiều cùng ngày đã làm tốc mái tôn Trường tiểu học Bình An, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng và khiến nhiều học sinh hoảng sợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 4/5, mưa lớn kèm dông lốc quét qua khu vực xã Bình An, làm mái tôn dãy phòng học trung tâm của trường bị cuốn bay, rơi xuống sân trường, kéo theo cột chống sét, cột cờ bị gãy đổ và nhiều cây xanh bị bật gốc.

Thời điểm xảy ra sự cố, học sinh đang học trong lớp nên không có thương vong về người.

Ngay sau đó, nhà trường đã khẩn trương kiểm tra an toàn, thông báo phụ huynh đón học sinh về sớm. Lãnh đạo xã cùng lực lượng công an, dân quân địa phương đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ khắc phục, tháo dỡ và sửa chữa tạm thời.

Chính quyền địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 5/5 để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Hồ Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết sự việc khiến nhiều học sinh hoảng loạn, song không có ai bị thương.

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai, thời điểm xảy ra sự cố khu vực không có mưa lớn diện rộng, lượng mưa đo được tại trạm Long Thành chỉ 12,4mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, dễ xuất hiện dông lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường phòng, chống thiên tai, rà soát cơ sở vật chất, gia cố công trình, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và không tổ chức hoạt động ngoài trời khi có nguy cơ mất an toàn.

Tại tỉnh Sơn La, mưa lớn kèm dông lốc trong hai ngày 2–3/5 đã gây thiệt hại về người, nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thiên tai khiến một người bị thương do vật liệu xây dựng rơi trúng, 125 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó có nhà bị sập, tốc mái hoàn toàn hoặc một phần.

Ngoài ra, mưa dông còn gây thiệt hại diện tích hoa màu, làm hư hỏng một số công trình công cộng, trường học và nhà văn hóa; một số khu vực bị sạt lở đất với khối lượng lớn. Hệ thống điện bị ảnh hưởng nhưng đã được khắc phục và cấp điện trở lại 100% cho khách hàng.

Ngay sau thiên tai, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng “4 tại chỗ” hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống.

Các cơ quan khí tượng tiếp tục khuyến cáo thời tiết giai đoạn chuyển mùa còn diễn biến phức tạp, người dân cần theo dõi sát thông tin dự báo để chủ động phòng tránh dông lốc, sét và gió giật mạnh, giảm thiểu thiệt hại./.

Dông lốc, mưa đá khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng nghìn ha hoa màu bị hư hại Dông lốc, mưa đá và lốc xoáy gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu và cây trồng tại Nghệ An và Đồng Nai, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.