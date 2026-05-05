Hà Nội chủ động chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa

Nhằm chủ động ứng phó với tình trạng úng ngập và bảo đảm tiêu thoát nước đô thị trong mùa mưa bão, thành phố Hà Nội đang triển khai kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành thành phố mùa mưa năm 2026.

Các giải pháp đồng bộ từ việc triển khai công trình khẩn cấp đến phương án ứng trực tại hiện trường đang được khẩn trương thực hiện, với mục tiêu trọng tâm là giảm thiểu tối đa tình trạng ngập úng, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Theo thống kê các điểm úng ngập của 126 phường, xã; các đơn vị duy trì thoát nước và tổng hợp của Sở Xây dựng Hà Nội, kịch bản úng ngập mùa mưa năm nay được phân chia chi tiết theo 4 mức độ lượng mưa.

Cụ thể, với những trận mưa dưới 50mm/h, cơ bản toàn thành phố không xảy ra úng ngập, chỉ tồn tại một vài vị trí ứ đọng nước cục bộ do cao độ mặt đường trũng thấp hoặc hệ thống gặp sự cố. Khi lượng mưa đạt từ 50 đến 70mm/h, dự báo sẽ xuất hiện 11 điểm úng ngập trên địa bàn 9 phường và 1 xã thuộc cấp thành phố quản lý. Nếu lượng mưa từ 70 đến 100mm/h, số điểm úng ngập cục bộ tăng lên 71 điểm thuộc 30 xã, phường.

Đặc biệt, trong tình huống mưa đặc biệt lớn (trên 100mm/h kéo dài nhiều giờ), toàn thành phố có nguy cơ đối mặt với 220 điểm úng ngập cục bộ tại địa bàn 54 xã, phường.

Công trình tiêu thoát nước chống úng ngập vừa chạy đua tiến độ, vừa bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và bền vững của hệ thống thoát nước đô thị. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Đánh giá về năng lực hạ tầng hiện tại, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết thực trạng hệ thống thoát nước của thành phố hiện mới đạt khoảng 20% so với quy hoạch chung. Khi các cơn bão cuối năm 2025 gây lượng mưa vượt công suất thiết kế, thành phố đã xuất hiện 220 điểm úng ngập.

Để từng bước khắc phục triệt để và nâng cao năng lực tiêu thoát, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết liệt ban hành 10 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp về chống úng ngập.

Ban Hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp làm chủ đầu tư 5 trạm bơm, hồ điều hòa và 2 dự án mang tính hệ thống. Nổi bật là dự án cải tạo kênh Thụy Phương nhằm tiêu úng cho khu vực Bắc Từ Liêm, kết hợp bổ cập nước sông Tô Lịch và dự án kênh dẫn La Khê đưa nước về trạm bơm Yên Nghĩa (công suất 120m³/s) để phát huy tối đa hiệu quả tiêu thoát. Song song đó, 8 hạng mục kết nối hệ thống ngầm, trạm bơm từ khu vực Phú Thượng qua đường Hoàng Quốc Việt cũng đang được gấp rút triển khai.

Thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Ngoài ra, nhằm chủ động không gian trữ nước, thành phố tiến hành lắp trạm bơm cho 12 hồ điều hòa tại lưu vực sông Tô Lịch, giúp tăng thêm khoảng 800.000m³ dung tích điều tiết…

Cùng với đó, thành phố yêu cầu tổ chức nạo vét hoàn tất trước mùa mưa đối với các trục tiêu thoát chính như sông Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu, Cầu Bây và các kênh dẫn vào trạm bơm…

Bên cạnh giải pháp hạ tầng, công tác phối hợp điều hành cũng được chú trọng. Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thiết lập cơ chế thống nhất phương án hạ mực nước đệm, mở các cống điều tiết nhằm ưu tiên tiêu thoát nhanh cho khu vực nội thành nhưng vẫn hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ngoại thành.

Về công tác ứng trực hiện trường, các đường dây nóng đã được lập tại Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố và các đơn vị liên quan. Khi xảy ra mưa lớn diện rộng, lực lượng duy trì thoát nước phải đảm bảo quân số trực 24/24 giờ, vận hành tối đa công suất các trạm bơm và đưa các phương tiện cơ giới, xe hút, máy bơm di động đến khu vực trũng thấp.

Trong tình huống dự báo mưa rất to (trên 100mm/h), thành phố sẽ huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện. Lực lượng thoát nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ cùng Công an Thành phố và chính quyền các địa phương tổ chức phân luồng giao thông, căng dây cảnh báo tại các khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của người dân trong suốt mùa mưa bão…/.

