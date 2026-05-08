Nhanh chóng hỗ trợ cháu nhỏ người nước ngoài đi lạc về với gia đình​

Công an phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) kịp thời hỗ trợ gia đình người nước ngoài tìm lại cháu nhỏ bị thất lạc khi đang vui chơi tại khu vực trung tâm thương mại trên địa bàn.

Cụ thể, tối 7/5, trong quá trình vui chơi tại khu vực Vincom Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), cháu Florian (sinh năm 2014) không may bị lạc khỏi gia đình bà Myriam MECIAGO (quốc tịch Pháp, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội) khiến 6 người trong gia đình bà hoang mang, lo lắng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hai Bà Trưng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp rà soát khu vực xung quanh, trích xuất camera, tổ chức tìm kiếm khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao.

Đồng thời, cán bộ chiến sỹ động viên, trấn an tinh thần gia đình. Khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phường đã tìm thấy cháu bé an toàn và bàn giao cho gia đình.

Khâm phục trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng Công an phường Hai Bà Trưng, bà Myriam MECIAGO đã viết thư cảm ơn gửi tới Công an phường và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ chiến sỹ đã hỗ trợ gia đình đoàn tụ an toàn.

Đây đồng thời là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an cơ sở; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô “Ba nhất” đầy bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, thân thiện trong mắt người dân và bạn bè quốc tế.

Công an phường Hai Bà Trưng đồng thời khuyến cáo người dân và du khách khi đến nơi đông người cần luôn chú ý quan sát, quản lý trẻ nhỏ cẩn thận; lưu lại thông tin liên hệ để thuận tiện trong trường hợp khẩn cấp. Nếu gặp sự cố cần hỗ trợ, người dân và du khách nhanh chóng liên hệ lực lượng Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời./.

