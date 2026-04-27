Thanh Hóa: Tiếp thêm nghị lực để các gia đình khó khăn, người lao động vươn lên

Chiều 27/4, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sakurai Việt Nam (phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa), Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến trao quà cho các gia đình chính sách, người nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các lãnh đạo tỉnh đã trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn và công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sakurai Việt Nam (mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt của Trung ương và 1 túi quà trị giá 500 nghìn đồng của tỉnh Thanh Hóa).

Chị Nguyễn Thị Thành (công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sakurai Việt Nam) cho biết chị rất vui khi nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và lãnh đạo Trung ương. “Món quà này rất có ý nghĩa với gia đình tôi, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giúp gia đình vơi bớt khó khăn” - chị Thành chia sẻ.

Cùng tâm trạng, chị Nguyễn Thị Nhung (công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sakurai Việt Nam - chi nhánh Hoằng Hóa) vui mừng cho biết là công nhân làm việc nhiều năm, bản thân chị cũng như các công nhân khác luôn nhận được sự quan tâm từ các cấp, ngành, công đoàn cơ sở và Liên đoàn Lao động tỉnh.

“Hôm nay được lãnh đạo Trung ương về thăm, tặng quà, chúng tôi rất xúc động và xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến công nhân, lao động” chị Nhung chia sẻ.

Các suất quà được trao đi thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đối với người có công, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và giai cấp công nhân quốc tế.

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các gia đình, người lao động nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau,” chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tri ân những người có công với cách mạng, sẻ chia với người nghèo, tiếp sức cho công nhân, lao động vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Từ đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thi đua lao động, sản xuất; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

