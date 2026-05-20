WHO: Nguy cơ bùng phát dịch Ebola trên toàn cầu ở mức thấp

Ngày 20/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và khu vực đang ở mức cao nhưng trên quy mô toàn cầu vẫn ở mức thấp.

Theo các chuyên gia của WHO, mặc dù các cuộc điều tra về nguồn gốc dịch bệnh vẫn đang được tiến hành, nhưng xét theo quy mô của tình hình ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đợt bùng phát hiện tại có thể đã bắt đầu từ vài tháng trước.

Tuy nhiên, Ủy ban Khẩn cấp của WHO cho rằng dịch bệnh hiện nay vẫn chưa đủ các tiêu chí để công bố tình trạng khẩn cấp về đại dịch.

Phát biểu họp báo tại trụ sở WHO ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và khu vực hiện đang ở mức cao nhưng trên quy mô toàn cầu vẫn ở mức thấp.

Theo ông, đến nay đã có 51 ca nhiễm virus Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo, tập trung ở các tỉnh miền Đông gồm Ituri và Bắc Kivu, dù quy mô dịch bệnh tại nước này trên thực tế còn lớn hơn nhiều.

Uganda cũng đã công bố 2 ca nhiễm được xác nhận tại thủ đô Kampala, trong đó 1 ca đã tử vong và trường hợp còn lại là một công dân Mỹ làm việc ở nước này đã được chuyển sang Đức để điều trị.

Tuy nhiên, ông Tedros cho rằng vẫn có một số yếu tố gây lo ngại về khả năng dịch bệnh tiếp tục lây lan và khiến nhiều người tử vong hơn khi hiện có gần 600 ca nghi nhiễm và 139 ca tử vong có thể là do virus Ebola, ngoài những ca đã xác nhận ở trên.

Ông nhận định những con số này có thể tiếp tục tăng lên, xét theo khoảng thời gian virus đã lưu hành trước khi đợt bùng phát dịch được phát hiện.

Cùng ngày, Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC), bà Eva Hrncirova cũng cho rằng nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại Liên minh châu Âu (EU) là "rất thấp" và "không có dấu hiệu" cho thấy người dân châu Âu cần phải thực hiện thêm các biện pháp khác ngoài các khuyến cáo y tế công cộng hiện nay.

Mặc dù vậy, bà vẫn thừa nhận nguy cơ virus Ebola có thể vượt ra khỏi khu vực bùng phát hiện nay và xâm nhập vào châu Âu, do đó EU đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ khu vực Trung Phi đang bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch này.

EU đang triển khai hoạt động hỗ trợ nhân đạo để vận chuyển các vật tư thiết yếu cho Cộng hòa Dân chủ Congo như thuốc men, đồ bảo hộ và một số lều bạt./.

