Tổng thống Donald Trump nhận định giá thuốc tại Mỹ thấp nhất thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 18/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố mở rộng nền tảng thuốc kê đơn giá rẻ TrumpRx với hơn 600 loại thuốc generic mới, đồng thời khẳng định Mỹ đã chuyển từ quốc gia có giá thuốc cao nhất thế giới thành nơi có giá thuốc thấp nhất nhờ các chính sách mới.

Phát biểu tại sự kiện về khả năng chi trả chăm sóc sức khỏe diễn ra ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh chỉ chưa đầy 4 tháng sau khi ra mắt trang mạng Trumprx.gov, chương trình này đã mang lại “mức giảm giá thuốc theo đơn lớn nhất trong lịch sử Mỹ.”

Nhà lãnh đạo này cho biết trong nhiều thập niên người dân Mỹ phải trả mức giá thuốc cao hơn phần còn lại của thế giới, song hiện nay dưới các thỏa thuận “Tối huệ quốc,” Mỹ đang được hưởng mức giá thấp nhất mà "không quốc gia nào có được."

Ông Trump gọi đây là “bước đột phá lớn nhất từng xảy ra trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y khoa,” đồng thời cho biết giá của nhiều loại thuốc phổ biến đã giảm từ 400% tới 700%, trong đó có insulin, thuốc giảm cân và thuốc hỗ trợ sinh sản.

Theo Nhà Trắng, kể từ khi đi vào hoạt động hồi tháng 2/2026, nền tảng TrumpRx đã thu hút hơn 10 triệu lượt truy cập và giúp người dân Mỹ tiết kiệm trên 400 triệu USD chi phí thuốc men.

Hội đồng Cố vấn Kinh tế Mỹ cũng ước tính các chính sách giá thuốc mới có thể giúp người dân tiết kiệm hơn 500 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Tổng thống Trump cho biết nền tảng TrumpRx sẽ cho phép người dân tra cứu mức giá thấp nhất cho thuốc kê đơn trước khi tới nhà thuốc, đồng thời cung cấp bản đồ giá thuốc theo khu vực và dịch vụ giao thuốc tận nhà.

Theo ông, các thay đổi này sẽ tạo ra “mức độ minh bạch chưa từng có” trên thị trường dược phẩm Mỹ và giúp tiết kiệm hàng tỷ USD cho người lao động.

Ông Trump cho biết chính quyền của ông sẽ tiếp tục mở rộng các sáng kiến công nghệ và chăm sóc sức khỏe trong khuôn khổ chương trình “America by Design” nhằm cải tổ hệ thống dịch vụ công tại nước này./.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm hơn dự báo, áp lực lạm phát gia tăng GDP quý 1/2026 của Mỹ chỉ tăng 2%, thấp hơn dự báo trước đó, trong khi lạm phát tăng lên 3,5% do giá năng lượng leo thang bởi tác động từ xung đột Trung Đông, gây áp lực lên chi tiêu tiêu dùng.