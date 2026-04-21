Tâm lý của người tiêu dùng Mỹ giảm sút dù nền kinh tế giữ được sức mạnh

Trong cuộc phỏng vấn tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington D.C. vào ngày 20/4, Giám đốc điều hành (CEO) Charles Scharf của ngân hàng Wells Fargo đã chia sẻ những quan điểm về nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh hiện nay.

Mặc dù nền kinh tế vẫn giữ được sức mạnh, nhưng ông Scharf thừa nhận rằng tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp đang có sự lo ngại lớn, đặc biệt là do cuộc xung đột tại Trung Đông và tình hình bất ổn toàn cầu.

CEO Scharf cho biết dù các doanh nghiệp bước vào giai đoạn này với nền tảng tài chính ổn định, nhưng sự lo lắng vẫn rất rõ rệt. Người tiêu dùng đang phải điều chỉnh chi tiêu, đặc biệt là do giá xăng tăng cao.

Chỉ số Niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan mới đây đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử 74 năm qua, phản ánh rõ sự bất an của người dân.

Xung đột tại Trung Đông đã gây ra sự mong manh trong thị trường tài chính toàn cầu, khi phong tỏa eo biển Hormuz khiến nguồn cung dầu mỏ bị gián đoạn.

Tổng thống Trump cho biết sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, điều này có thể làm tăng thêm lo ngại và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Nếu xung đột kéo dài, tác động đến chi tiêu tiêu dùng có thể càng nghiêm trọng.

Dù vậy, các ngân hàng lớn như Wells Fargo vẫn ghi nhận lợi nhuận quý 1/2026 tăng trưởng mạnh mẽ, với mức chi tiêu tiêu dùng tăng từ 5% đến 9%.

Ông Scharf cũng nhấn mạnh rằng dù có sự lo ngại, nhưng nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được sự kiên cường. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và cho rằng ngành tín dụng tư nhân hiện chưa đủ lớn để gây rủi ro hệ thống./.

