Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ tạm dừng hợp tác với Canada trong Hội đồng Tư vấn Quốc phòng

Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby cho biết Lầu Năm Góc “tạm dừng” tham gia hội đồng này, viện dẫn việc Canada chưa đạt tiến triển đáng tin cậy trong các cam kết quốc phòng.

Phương Oanh
Ông Elbridge Colby. (Ảnh: Zuma Press/TTXVN)
Ông Elbridge Colby. (Ảnh: Zuma Press/TTXVN)

Ngày 18/5, Mỹ thông báo tạm ngừng hợp tác với Canada trong Hội đồng Tư vấn Quốc phòng chung - cơ quan đã tồn tại trong hơn 80 năm, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước láng giềng ngày càng căng thẳng.

Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby cho biết Lầu Năm Góc “tạm dừng” tham gia hội đồng này, viện dẫn việc Canada chưa đạt tiến triển đáng tin cậy trong các cam kết quốc phòng.

Ông Colby còn đề cập đến bài phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) hồi tháng 1, trong đó ông Carney thừa nhận trật tự toàn cầu đang “rạn nứt” và Canada chưa xử lý được khoảng cách giữa tuyên bố và thực tế.

Hội đồng Tư vấn Quốc phòng chung được thành lập năm 1940 dưới thời Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Canada William King. Hội đồng gồm các đại diện quân sự và dân sự của Mỹ-Canada, chịu trách nhiệm nghiên cứu các vấn đề quốc phòng chung và đưa ra khuyến nghị chính sách cho hai chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Carney công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ CAD (360 tỷ USD) vào ngành quốc phòng trong 10 năm tới, thừa nhận Canada chưa đầu tư đủ để tự bảo vệ mình trong một thế giới biến động khó lường và không thể chỉ phụ thuộc vào Mỹ.

Tháng 4 vừa qua, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Canada, Tướng Jennie Carignan cho biết chi tiêu quân sự đã đạt 2% GDP, đúng mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc phòng #Mỹ-Canada #NATO Canada Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ông Kevin Warsh. (Ảnh: The Straits Times/TTXVN)

Thách thức đối với tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh

Ông Warsh muốn vừa giảm lãi suất ngắn hạn vừa bắt đầu bán bớt lượng trái phiếu mà Fed đang nắm giữ để chống lạm phát, tuy nhiên, tình hình hiện nay khiến điều đó trở nên rất khó khăn.

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng giá ngày thứ năm liên tiếp

Đà đi lên của đồng bạc xanh được hỗ trợ vững chắc bởi sự leo thang của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4,599%-mức cao nhất trong hơn một năm.