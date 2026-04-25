Canada lần đầu tiên ra điều kiện đàm phán với Mỹ

Theo mạng tin “cbc.ca” 24/4, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết lệnh cấm rượu Mỹ của các tỉnh có thể nhanh chóng chấm dứt, nếu người Mỹ nhượng bộ về các mức thuế đã giáng mạnh vào những ngành trọng điểm của Canada như thép, ôtô và lâm sản.

Đây là động thái “ra điều kiện” chính thức đầu tiên của Ottawa kể từ khi cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra.

Ông Carney cho biết các tỉnh đã cấm bia, rượu vang và rượu mạnh của Mỹ vì nền kinh tế lớn nhất thế giới đã phát động cuộc chiến thương mại làm tê liệt một số ngành công nghiệp và người dân Canada không ủng hộ việc chính quyền Thủ tướng Carney thay đổi chính sách cho đến khi Nhà Trắng đưa ra một số biện pháp cứu trợ. Ông nói: "Chúng ta có thể đạt được tiến bộ rất nhanh chóng về vấn đề đó cùng với tiến bộ trong các lĩnh vực khác.”

Khi được hỏi liệu việc các tỉnh tiếp tục duy trì lệnh cấm rượu Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), Thủ tướng Carney đã nói rằng hàng loạt mức thuế của Mỹ đối với các ngành công nghiệp Canada "không chỉ gây ra những khó chịu, mà còn đã “vi phạm thỏa thuận thương mại” giữa song phương.

Ottawa đang tìm cách đàm phán “một điều gì đó cùng có lợi và sẽ có những điều chỉnh khi đạt được tiến triển," ông Carney nói trong khi đề cập đến thuế quan theo Điều 232 đối với các sản phẩm công nghiệp của Canada, dẫn đến việc đóng cửa các nhà máy và xưởng sản xuất.

Ông Carney cũng tỏ ra khá bức xúc trước những lời cảnh báo của Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer về việc áp dụng các biện pháp trả đũa nhằm vào Canada nếu việc tẩy chay rượu tiếp tục.

Khi điều trần trước Quốc hội Mỹ, ông Greer đã nói rằng: "Tôi cảm thấy có thể sẽ phải có một hành động cưỡng chế để giải quyết vấn đề này đối với rượu vang và rượu mạnh ở Canada."

Ông Carney nói: "Các bạn biết điều gì gây khó chịu không? Đó là thuế suất 50% đối với thép và nhôm, 25% đối với ôtô, và tất cả các loại thuế quan đối với lâm sản. Những điều đó không chỉ gây khó chịu mà còn là vi phạm thỏa thuận thương mại của chúng ta.”

Theo ông, những khoản thuế “cao ngất ngưởng” đó đã gây thiệt hại cho các tỉnh và họ không có ý định nới lỏng cho người Mỹ bằng cách cho phép nhập khẩu rượu Mỹ trở lại các cửa hàng.

Alberta và Saskatchewan đã bắt đầu nhập khẩu rượu của Mỹ trở lại vào năm ngoái, nhưng lệnh cấm vẫn còn hiệu lực ở khắp mọi nơi khác, bao gồm cả Ontario, nơi LCBO, nhà mua rượu lớn nhất thế giới, vẫn kiên quyết không bày bán các sản phẩm rượu của Mỹ. Lệnh cấm này đã gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp rượu Mỹ.

Ông Greer không phải là người duy nhất nêu vấn đề lệnh cấm rượu. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng đã nói trước Quốc hội rằng Canada đã “thật là thái quá” khi không chịu bày bán rượu mạnh của Mỹ, trong khi không hề đề cập đến thuế quan của Mỹ, vốn là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự trả đũa này.

Những phát ngôn của ông Lutnick đã vấp phải sự phản bác mạnh mẽ từ Thượng nghị sỹ Jeanne Shaheen của bang New Hampshire./.

