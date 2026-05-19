Mỹ công bố lịch tổ chức các hội nghị của G20 năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 18/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này Marco Rubio sẽ chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Atlanta trong 2 ngày 30-31/10.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hội nghị này sẽ quy tụ các ngoại trưởng của những nền kinh tế hàng đầu thế giới nhằm thúc đẩy sứ mệnh cốt lõi của G20 là tăng cường ổn định và thịnh vượng toàn cầu.

Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc củng cố hợp tác quốc tế, giải quyết các thách thức kinh tế toàn cầu, cũng như hỗ trợ các thị trường mở và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao hơn. Atlanta, với vai trò là một trung tâm ngoại giao, kinh doanh và kết nối toàn cầu, được xem là địa điểm lý tưởng cho các cuộc thảo luận quan trọng này.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này sẽ tổ chức các cuộc họp của các quan chức tài chính G20 tại Asheville, bang Bắc Carolina vào cuối tháng 8 và ngày 1/9 năm nay.

Vào cuối năm 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra từ ngày 14-15/12 tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral ở Miami, trong bối cảnh nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc.

Mỹ chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch G20 năm 2026 từ ngày 1/12/2025 sau nhiệm kỳ luân phiên của Nam Phi. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, Mỹ sẽ đưa G20 quay trở lại tập trung vào sứ mệnh cốt lõi là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng nhằm mang lại các kết quả thực chất.

Trong quá trình triển khai những cải cách được cho là rất cần thiết này, Mỹ sẽ ưu tiên 3 chủ đề trọng tâm gồm thúc đẩy thịnh vượng kinh tế thông qua việc hạn chế gánh nặng quy định pháp lý, xây dựng các chuỗi cung ứng năng lượng an toàn với chi phí hợp lý và tiên phong trong các công nghệ và đổi mới sáng tạo mới./.

