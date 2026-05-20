Mỹ thử nghiệm hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS tại Nhật Bản

Ngày 20/5, lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã tiến hành bắn thử 12 quả tên lửa từ bệ phóng di động - Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), tại trường bắn ở chân núi Phú Sĩ của Nhật Bản.

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận nhằm củng cố khả năng sử dụng loại vũ khí ngày càng quan trọng này trong kho vũ khí của quân đội Mỹ.

HIMARS là bệ phóng được gắn trên xe tải quân sự, có thể nhanh chóng ra khỏi vị trí ẩn nấp để phóng tên lửa, sau đó di chuyển nhanh đến vị trí mới để tránh bị phản công.

Chiến thuật “bắn rồi rút lui” ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh thiết bị bay không người lái đang được sử dụng rộng rãi hơn trên chiến trường, khiến các vị trí cố định dễ bị tấn công hơn.

Hệ thống này cũng đã được Mỹ sử dụng ở Iraq và Afghanistan trước đây. Gần đây nhất, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã triển khai hệ thống HIMARS trong cuộc tấn công mở đầu nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Hệ thống này đã phóng một loại tên lửa dẫn đường chính xác mới có thể vươn tới các mục tiêu cách xa hàng trăm km.

Tuy nhiên, trong cuộc tập trận tại trường bắn ở chân núi Phú Sĩ, cách thủ đô Tokyo khoảng 2 giờ lái xe, quân đội Mỹ chỉ sử dụng các đầu đạn giả. Đây là lần thứ hai hệ thống HIMARS được đưa ra thử nghiệm tại trường bắn này.

Cuộc tập trận được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng Nhật Bản./.

