Ngoại giao bóng đá tạo tiền lệ tích cực cho việc cải thiện quan hệ liên Triều

Theo kế hoạch, 19h ngày 20/5 (giờ địa phương, 17h theo giờ Việt Nam), Câu lạc bộ bóng đá nữ Triều Tiên Naegohyang Women's FC sẽ gặp đội Suwon FC Women của Hàn Quốc trên sân vận động ở thành phố Suwon, cách thủ đô Seoul khoảng 30km về phía Nam.

Đây là trận bán kết nằm trong khuôn khổ Giải vô địch Các câu lạc bộ nữ châu Á (AFC Women's Champions League).

Trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn được xem là một phép thử mới cho bầu không khí hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên khi lần đầu tiên một câu lạc bộ bóng đá nữ Triều Tiên tới Hàn Quốc thi đấu trong khuôn khổ giải đấu cấp châu lục.

Sự xuất hiện của đội bóng Triều Tiên thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và dư luận Hàn Quốc, do giao lưu giữa hai miền Triều Tiên trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả thể thao, gần như đóng băng nhiều năm qua.

Trong phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young cho rằng trận bán kết giữa câu lạc bộ nữ Suwon FC Women của Hàn Quốc và Naegohyang Women's FC của Triều Tiên có thể trở thành tiền lệ tích cực nhằm cải thiện quan hệ liên Triều.

Bộ trưởng Chung Dong Young cũng nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ đạo cảnh sát và các cơ quan hữu quan để bảo đảm công tác an ninh, hậu cần và di chuyển an toàn, thuận tiện cho đoàn Triều Tiên.

Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao sẽ đại diện Chính phủ Hàn Quốc theo dõi trực tiếp trận đấu.

Ngoài yếu tố chính trị, trận đấu giữa các nữ tuyển thủ hai miền còn gây chú ý bởi sức mạnh của bóng đá nữ Triều Tiên. Các đội tuyển nữ Triều Tiên từ lâu được đánh giá thuộc nhóm hàng đầu châu Á nhờ nền tảng thể lực và tính kỷ luật cao.

Trong khi đó, bóng đá nữ Hàn Quốc đang nỗ lực nâng cao vị thế thông qua đầu tư cho giải vô địch quốc nội và các câu lạc bộ chuyên nghiệp như Suwon FC Women.

Sự kiện lần này mang giá trị biểu tượng lớn, cho thấy thể thao tiếp tục được sử dụng như một kênh ngoại giao mềm trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tái khởi động đối thoại với Bình Nhưỡng./.

