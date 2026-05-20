Trung Quốc: Tấn công bằng dao tại Thượng Hải làm 3 người bị thương

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nghi phạm vụ tấn công bằng dao tại một nhà hàng ở thành phố Thượng Hải là người mắc rối loạn tâm thần.

Hoàng Châu

Ngày 20/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại một nhà hàng ở thành phố Thượng Hải làm 3 người bị thương, gồm 2 công dân Nhật Bản và 1 người Trung Quốc. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để kịp thời điều trị.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết vụ tấn công xảy ra ngày 19/5. Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm.

Nhà chức trách Trung Quốc đang điều tra vụ tấn công.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nghi phạm là người mắc rối loạn tâm thần./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: CNA)

Mỹ: Tấn công bằng dao làm 4 người thiệt mạng

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pierce đã nhận được báo cáo về việc một người đàn ông, được cho là vi phạm lệnh cấm tiếp xúc, đang ở bên ngoài một ngôi nhà và bắt đầu tấn công người khác bằng dao.

(TTXVN/Vietnam+)
