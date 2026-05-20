Trung Quốc-Nga tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện

Ngày 20/5, sau cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký và ra tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác láng giềng hữu nghị, đồng thời chứng kiến lễ ký kết 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định hai bên sẽ phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện dựa trên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, trung thực và cùng có lợi, với hợp tác kinh tế, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy, đồng thời củng cố gắn kết nhân dân.

Ông nêu rõ quan hệ Trung-Nga đã bước vào giai đoạn mới với nhiều dư địa hành động và phát triển nhanh hơn.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần tập trung vào mục tiêu phát triển của mỗi nước, phát huy đầy đủ đặc trưng toàn diện và hoàn thiện của cơ chế hợp tác Trung-Nga, tăng cường thiết kế tổng thể cho hợp tác toàn diện, thúc đẩy nâng cấp chất lượng các hợp tác thực chất như kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, tài nguyên, giao thông vận tải, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ; tích cực bố trí hợp tác trong các lĩnh vực tiên phong, xây dựng động lực tăng trưởng mới bằng lực lượng sản xuất chất lượng mới; tăng cường giao lưu hợp tác nhân văn trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, điện ảnh, du lịch, thể thao, củng cố nền tảng dư luận xã hội về tình hữu nghị giữa hai nước.

Về hợp tác đa phương, Trung-Nga cần tăng cường phối hợp và gắn kết tại các nền tảng đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), BRICS, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết với sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Nga-Trung đã đạt đến mức cao chưa từng có. Giao lưu cấp cao diễn ra chặt chẽ, tin cậy chính trị được củng cố vững chắc. Thương mại song phương tăng trưởng ổn định, cung cầu năng lượng đạt được cùng có lợi, hợp tác trong các lĩnh vực giao thông, logistics, khoa học công nghệ ngày càng đi vào chiều sâu. Giao lưu nhân văn duy trì đà phát triển tốt đẹp.

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh Moskva sẵn sàng cùng Bắc Kinh tăng cường phối hợp chiến lược và hợp tác thực chất, thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới; khẳng định hợp tác Nga-Trung là nhân tố ổn định quan trọng trong bối cảnh tình hình quốc tế đầy biến động.

Theo Tổng thống Putin, Nga và Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống thương mại song phương ổn định, được bảo vệ khỏi ảnh hưởng bên ngoài và các xu hướng tiêu cực trên thị trường toàn cầu.

Ông Putin khẳng định Moskva sẵn sàng tiếp tục đảm bảo nguồn cung dầu khí không gián đoạn cho thị trường Trung Quốc. Theo ông, Nga là một trong những nhà xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, bao gồm cả khí hóa lỏng và than đá lớn nhất sang Trung Quốc.

Hai nước đang tích cực hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và sẵn sàng tiếp tục đảm bảo nguồn cung cấp liên tục và ổn định tất cả các loại nhiên liệu này cho thị trường Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng.

Tổng thống Putin nhấn mạnh việc thông qua tuyên bố chung giữa hai nước tái khẳng định những cách tiếp cận cơ bản chung của hai nước đối với các vấn đề quốc tế cấp bách.

Quan trọng hơn, cả Nga và Trung Quốc đều cam kết theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ, tương tác quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ, đóng vai trò quan trọng và ổn định trên trường quốc tế. Hai nước cùng nhau nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.

Tuyên bố sau cuộc hội đàm Nga-Trung, Tổng thống Nga Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài và có thể là hình mẫu cho các nước khác.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20/5/2026. (Ảnh: AA/TTXVN)

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ lập trường của mình trong các diễn đàn đa phương như G20, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Mới (NDB).

Hai bên cũng dự định thúc đẩy sự hài hòa các quy trình tích hợp trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), với mục tiêu hình thành một quan hệ đối tác Á-Âu lớn mạnh hơn.

Hai nước cũng cần phát triển các động lực tăng trưởng mới trong nền kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới công nghệ, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên quy mô lớn, đồng thời tận dụng động lực thuận lợi trong quan hệ song phương và điều chỉnh các chương trình phát triển quốc gia của mình (Chương trình 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc và các mục tiêu phát triển quốc gia của Nga đến năm 2030).

Trong khi đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nhận định đây là một văn kiện chính sách toàn diện, xác định các hướng phát triển chính cho toàn bộ hệ thống quan hệ song phương đa chiều giữa Nga và Trung Quốc, tầm nhìn chung rõ ràng về các vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự quốc tế và các hình thức tương tác chính trong các vấn đề toàn cầu.

Ông Ushakov cho biết thêm Nga và Trung Quốc cũng đã nhất trí về các dự án năng lượng chung. Đây là các dự án năng lượng đầy triển vọng và cả những dự án thú vị khác.

Ngoài tuyên bố chung về tăng cường quan hệ song phương, hai bên cũng ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới.

Văn kiện nhấn mạnh hệ thống quan hệ quốc tế trong thế kỷ 21 đang trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc, hướng tới trạng thái đa trung tâm lâu dài và sự xuất hiện của một kiểu quan hệ quốc tế mới.

Tuyên bố chung khẳng định hầu hết các quốc gia trên thế giới đã nhận thức sâu sắc về sự ra đời của một kỷ nguyên mới và sự cần thiết phải theo đuổi con đường hình thành một cộng đồng quốc tế gắn kết hơn, cũng như tôn trọng các lợi ích cơ bản, bình đẳng, công lý và hợp tác cùng có lợi mà không chia rẽ thế giới thành các khu vực và khối đối lập.

Lãnh đạo hai nước cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn cùng quan tâm, trong đó có tình hình Trung Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng tình hình tại khu vực Vùng Vịnh ở Trung Đông đang ở thời điểm then chốt giữa chiến tranh và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh mọi hành động thù địch phải chấm dứt ngay lập tức.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, việc sớm chấm dứt xung đột sẽ góp phần giảm tác động tiêu cực đối với ổn định nguồn cung năng lượng, hoạt động của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng cũng như trật tự thương mại quốc tế./.

Trung Quốc, Nga gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung Quốc đã đạt “mức độ chưa từng có” và trở thành hình mẫu của quan hệ đối tác toàn diện thực chất và phối hợp chiến lược.