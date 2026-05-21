Việt Nam-Bangladesh đẩy mạnh liên kết kinh tế

Ngày 19/5, tại thủ đô Dhaka, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bangladesh đã tổ chức thành công Diễn đàn Giao thương Doanh nghiệp Việt Nam-Bangladesh và kết nối giao thương B2B 2026. Tham gia diễn đàn có gần 200 đại biểu đến từ Việt Nam và Bangladesh.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Bangladesh trong 53 năm qua tiếp tục phát triển tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu thực chất.

Những năm qua, mặc dù có lúc gặp phải thiên tai, dịch bệnh, biến động chính sự..., nhưng kim ngạch thương mại hai chiều luôn đạt trên 1,1 tỷ USD. Hai nước đang cùng nhau phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều lên 2 tỷ USD trong những năm tới.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh Bangladesh hiện là một trong những nền kinh tế phát triển năng động tại khu vực Nam Á với dân số lớn, nhu cầu nhập khẩu đa dạng và môi trường đầu tư đang từng bước được cải thiện mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự hợp tác, giao thương chưa tương xứng với tiềm năng hai nước.

Đại sứ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hiện diện tại Bangladesh, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại và tận dụng tốt các cơ hội mà thị trường này mang lại.

Đồng thời, Đại sứ cũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tìm kiếm và mở rộng nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Bangladesh nhằm góp phần giảm dần thâm hụt thương mại và thúc đẩy giao thương song phương phát triển cân bằng, bền vững hơn.

Cuộc gặp và làm việc giữa Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường và ông Khandakar Abdul Muktadir, Bộ trưởng Thương mại kiêm Bộ trưởng Công nghiệp và Bộ trưởng Dệt may và Đay Bangladesh. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại diện Bộ Công Thương Việt Nam đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh và tiềm năng hợp tác của Việt Nam trong thời gian qua và cho biết quan hệ thương mại Việt Nam-Bangladesh trong những năm gần đây tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng, nhiều mặt hàng của Việt Nam đã từng bước khẳng định được vị thế tại thị trường Bangladesh.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Bangladesh, ông Md. Abdur Rahim Khan, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, xuất khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông cho rằng Việt Nam đã trở thành một trong những hình mẫu thành công của châu Á về phát triển kinh tế dựa trên xuất khẩu và cải cách môi trường đầu tư và hoan nghênh việc Chính phủ Việt Nam tổ chức đoàn xúc tiến thương mại sang Bangladesh lần này, coi đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Bangladesh đề nghị phía Việt Nam quan tâm tăng cường nhập khẩu các sản phẩm thế mạnh của Bangladesh như khoai tây, hoa quả và một số mặt hàng nông sản khác; đồng thời bày tỏ mong muốn Bangladesh sẽ tiếp tục tăng cường nhập khẩu phân bón và nhiều sản phẩm công nghiệp từ Việt Nam và tin tưởng quan hệ thương mại song phương giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã tham gia phiên kết nối giao thương B2B sôi nổi và hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp Bangladesh bày tỏ sự quan tâm đối với các sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam, đồng thời tích cực trao đổi về khả năng hợp tác nhập khẩu, phân phối và đầu tư trong thời gian tới.

Các hoạt động làm việc song phương và kết nối theo ngành hàng tiếp tục được triển khai trong các ngày 19-20/5 để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trao đổi chuyên sâu và tìm kiếm cơ hội hợp tác thực chất.

Diễn đàn thực sự là cầu nối quan trọng cho hơn 25 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông sản, phân bón, hóa chất nông nghiệp, kết cấu thép, hệ thống điện, máy công nghiệp, du lịch y tế, chăm sóc sắc đẹp và khách sạn kết nối với hơn 100 doanh nghiệp Bangladesh.

Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, ngày 17/5, tại thủ đô Dhaka, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường đã gặp và làm việc với ông Khandakar Abdul Muktadir, Bộ trưởng Thương mại kiêm Bộ trưởng Công nghiệp và Bộ trưởng Dệt may và Đay của Bangladesh, nhằm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt là việc sớm thúc đẩy việc ký kết Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Việt Nam và Bangladesh.

Trao đổi về kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, Đại sứ cho biết Việt Nam thời gian qua đã triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Với việc tham gia hơn 20 Hiệp định Thương mại tự do (FTA), Việt Nam hiện trở thành một trong những trung tâm sản xuất, kết nối chuỗi cung ứng và giao thương năng động của khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng với nhiều biến động phức tạp về kinh tế và địa chính trị, Đại sứ cho rằng các nước đang phát triển như Việt Nam và Bangladesh cần chủ động mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác và tăng cường liên kết kinh tế để bảo đảm phát triển bền vững.

Về phía Bangladesh, ông Khandakar Abdul Muktadir đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư song phương.

Bộ trưởng Khandakar Abdul Muktadir bày tỏ quan tâm tới khả năng Việt Nam xuất khẩu phân bón sang Bangladesh trong bối cảnh nhu cầu thị trường ngày càng tăng. Bộ trưởng cho biết phía Bangladesh sẽ sớm có văn bản chính thức gửi Chính phủ Việt Nam đề nghị thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục có giải pháp nhằm từng bước cân bằng cán cân thương mại song phương.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Bangladesh trong thời gian tới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước./.

Việt Nam chia sẻ thành tựu phát triển và thúc đẩy hợp tác với Bangladesh Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bangladesh không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ.

​