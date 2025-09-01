Bangladesh đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tối 31/8, tại thủ đô Dhaka, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự buổi lễ có Cố vấn Chính phủ lâm thời phụ trách Bộ Lương thực và Bộ Đất đai Ali Imam Majumder; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan thuộc Chính phủ; trưởng các cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế; lãnh đạo các hiệp hội, tổ chức kinh tế, xã hội; doanh nhân, trí thức, phóng viên báo chí, truyền hình sở tại và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Bangladesh.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường nêu bật ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám 1945 và thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, sau 40 năm thực hiện chính sách Đổi Mới, với sự quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực như kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, khoa học kỹ thuật, an ninh-quốc phòng, văn hóa-xã hội.

Việt Nam ngày nay là nền kinh tế lớn và năng động, được xếp thứ 34 trên thế giới với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 đạt 476,3 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,09%, xuất siêu xấp xỉ 25 tỷ USD.

Việt Nam cũng có quan hệ đối ngoại rộng mở và là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cho đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với 194 quốc gia, trong đó nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với 13 quốc gia, bao gồm cả các nước “cựu thù” trong quá khứ.

Cán bộ, nhân viên sứ quán chụp ảnh kỷ niệm với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh. (Ảnh do Đại sứ quán cung cấp)

Về quan hệ song phương Việt Nam-Bangladesh, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Bangladesh đang trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, nhất là trong việc triển khai các hoạt động trao đổi đoàn, hỗ trợ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, hợp tác thương mại-đầu tư, hàng không, du lịch.

Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,1 tỷ USD năm 2024 và hai bên đang hướng đến mục tiêu 2 tỷ USD trong thời gian tới.

Đại sứ tin tưởng rằng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ bởi dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn lớn. Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Bangladesh dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thay mặt Chính phủ lâm thời Bangladesh, Cố vấn Bộ Lương thực và Bộ Đất đai Ali Imam Majumder đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ông đánh giá cao những thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, cũng như những kết quả tích cực đã đạt được trong khuôn khổ quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, giao lưu văn hóa, nông nghiệp.

Cố vấn Ali Imam Majumder cho rằng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm, viễn thông, du lịch. Ông đề nghị đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Bên cạnh đó, Cố vấn Ali Imam Majumder khẳng định Bangladesh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc sớm thiết lập đường bay thẳng kết nối thủ đô của hai nước và đề nghị Việt Nam đóng vai trò tích cực trong tiến trình xem xét Bangladesh trở thành Đối tác đối thoại theo ngành (SDP) của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tại sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã trình chiếu đoạn video “80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” do Bộ Ngoại giao Việt Nam thực hiện.

Trong không khí ấm áp và thân tình, các quan khách đã cùng nhau thưởng thức món Phở nổi tiếng của Việt Nam do cán bộ, nhân viên Đại sứ quán chuẩn bị, đồng thời trải nghiệm những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch qua các clip nghệ thuật truyền thống giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam mà Đại sứ quán đã dày công sưu tầm./.

