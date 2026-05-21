Trung Quốc ban hành chính sách thúc đẩy tiêu thụ năng lượng sạch tại chỗ

Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia phối hợp với Cơ quan Năng lượng quốc gia Trung Quốc vừa ban hành thông báo về việc thúc đẩy có trật tự mô hình “nhiều hộ dùng” kết nối trực tiếp điện xanh.

Đây là bước mở rộng từ cơ chế kết nối từng hộ dùng trước đây, nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ năng lượng tái tạo gần nơi phát điện, hỗ trợ chuyển đổi năng lượng xanh, thấp carbon và thúc đẩy thực hiện mục tiêu cân bằng carbon và đạt đỉnh carbon.

Theo thông báo, mô hình “nhiều hộ dùng” điện xanh trực tiếp cho phép nguồn điện từ gió, Mặt Trời, sinh khối… cung cấp trực tiếp cho doanh nghiệp, khu công nghiệp hoặc khu vực không phát thải carbon (zero-carbon) thông qua đường dây và trạm biến áp chuyên dụng, không đi vào lưới điện công cộng.

Các dự án được phân thành hai loại, kết nối lưới điện và ngoại lưới, với các yêu cầu chi tiết về quy hoạch công suất, vận hành, an toàn, cơ chế thị trường và truy xuất nguồn gốc điện xanh.

Các nội dung chính của chính sách được triển khai một cách tổng thể và đồng bộ, bao gồm việc mở rộng phạm vi áp dụng nhằm hỗ trợ các khu công nghiệp, khu zero-carbon, doanh nghiệp xuất khẩu và các đơn vị có yêu cầu về tỷ lệ sử dụng điện xanh hoặc giảm phát thải carbon.

Về quy hoạch và đầu tư, dự án được xác định quy mô công suất dựa trên nhu cầu thực tế, đồng thời thành lập đơn vị chủ trách chịu trách nhiệm đầu tư hạ tầng, vận hành, giao dịch và thanh toán điện nội bộ.

Về quản lý vận hành và an toàn, chính sách làm rõ ranh giới trách nhiệm với lưới điện công cộng, đồng thời tăng cường khả năng tự cân bằng và điều tiết điện trong nội bộ dự án.

Cơ chế thị trường và giá được thiết kế để dự án tham gia thị trường điện như một thể thống nhất, triển khai đo đếm theo thời gian thực, bảo đảm minh bạch và phù hợp với chính sách giá điện xanh.

Bên cạnh đó, cơ chế truy xuất nguồn gốc điện xanh được thiết lập theo giờ, kết nối với hệ thống cấp chứng nhận xanh và tiêu chuẩn carbon, nhằm đảm bảo minh bạch và kiểm soát chặt chẽ nguồn điện tái tạo.

Các quan chức năng lượng Trung Quốc nhấn mạnh mô hình “nhiều hộ dùng” sẽ nâng cao khả năng tiêu thụ tại chỗ, giảm áp lực lên lưới điện công cộng, đồng thời khuyến khích tối ưu hóa sử dụng điện nội bộ, hỗ trợ phát triển công nghiệp xanh, tăng cường linh hoạt trong tiêu thụ và cải tiến quy trình sản xuất./.

An ninh năng lượng: Lời giải chiến lược và hệ thống từ Trung Quốc Trung Quốc duy trì chiến lược nhập khẩu năng lượng đa dạng từ khoảng 40 quốc gia, giúp giảm thiểu hiệu quả các rủi ro địa chính trị và khủng hoảng năng lượng.