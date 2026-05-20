Giá vàng trong nước tiếp tục "lao dốc," giao dịch ở mức 161,5 triệu đồng

Sau khi giảm mạnh ở phiên sáng, chiều nay (20/5), thị trường kim loại quý trong nước tiếp tục giảm thêm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượng.

Tại thời điểm 14 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 161,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với mở cửa phiên sáng.

Thị trường ghi nhận diễn biến tương tự ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với phiên sáng. Trong khi đó Công ty Phú Quý giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, hiện đang giao dịch quanh mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với chốt phiên trước giá vàng trong nước đã giảm từ 1,5-2 triệu đồng mỗi lượng.

Trong chiều nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này đang dao động quanh ngưỡng 4.484 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 142,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng./.

