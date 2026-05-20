Mỹ-Trung tiến tới cắt giảm thuế với nhóm hàng hóa trị giá từ 30 tỷ USD trở lên

Ngày 20/5, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố các kết quả sơ bộ tích cực sau vòng tham vấn kinh tế và thương mại song phương vừa diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc từ ngày 13-15/5.

Đáng chú ý là việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã nhất trí về mặt nguyên tắc đàm phán trong khuôn khổ Hội đồng Thương mại vừa được thành lập để tiến tới cắt giảm thuế quan cho mỗi bên đối với các nhóm hàng hóa trị giá từ 30 tỷ USD trở lên.

Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các mặt hàng mà hai bên quan tâm dự kiến sẽ được áp dụng mức thuế suất tối huệ quốc (MFN) hoặc thậm chí thấp hơn.

Bắc Kinh kỳ vọng thỏa thuận này không chỉ giúp ổn định, mở rộng kim ngạch thương mại song phương sau leo thang căng thẳng thương mại năm 2025, mà còn là hình mẫu hữu ích cho xu hướng hợp tác mở trên toàn cầu.

Bên cạnh cắt giảm thuế quan, cuộc tham vấn cũng mang lại nhiều kết quả thực chất trong các lĩnh vực nông nghiệp, hàng không và khoáng sản chiến lược. Phía Trung Quốc thông báo sẽ khôi phục giấy phép đăng ký cho một số nhà xuất khẩu thịt bò của Mỹ vốn đã bị đình chỉ vào năm ngoái.

Xác nhận kết quả từ hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định nước này đã đồng ý mua 200 máy bay từ Tập đoàn Boeing của Mỹ, dù các mẫu máy bay cụ thể chưa được tiết lộ.

Liên quan vấn đề kiểm soát xuất khẩu đất hiếm - lĩnh vực then chốt do Trung Quốc quản lý và từng chịu các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt vào năm ngoái, tuyên bố chung khẳng định cả hai bên sẽ cùng hợp tác nghiên cứu nhằm giải quyết các mối quan ngại hợp pháp của nhau.

Hiện tại các phái đoàn kinh tế và thương mại của Trung Quốc và Mỹ đang duy trì liên lạc chặt chẽ để xây dựng các điều khoản chi tiết, thúc đẩy thỏa thuận sớm có hiệu lực. Phía Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tôn trọng các cam kết mà hai bên đạt được và gia hạn các thỏa thuận đình chiến thương mại đã ký kết./.

Đàm phán thương mại với Trung Quốc-Mỹ đạt nhiều kết quả tích cực Trung Quốc-Mỹ nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư để thảo luận về những mối quan ngại tương ứng trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.