Thương mại Việt Nam-Singapore tiếp tục tăng trưởng tích cực

Thương mại Việt Nam-Singapore trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục có những tín hiệu tích cực, nổi bật là con số xuất siêu hàng hóa có xuất xứ nội địa từ Việt Nam sang Singapore đạt tới gần 5,4 tỷ SGD (khoảng 4,5 tỷ USD).

Điều này cho thấy tiềm năng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Singapore đang tiếp tục rộng mở.

Số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cho thấy trong tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt gần 5,3 tỷ SGD, tăng 62,4% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 2,5 tỷ SGD, tăng 20,9%; nhập khẩu từ Việt Nam đạt 2,7 tỷ SGD, tăng 143%.

Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt 882,6 triệu SGD, tăng 15,7%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt 1,7 tỷ SGD, tăng 23,8%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt 18,8 tỷ SGD, tăng 43,7% so với cùng kỳ 2025, trong đó xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 10,2 tỷ SGD, tăng 8,9%; nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 8,5 tỷ SGD, tăng 133%.

Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt 3,2 tỷ SGD, tăng 13,8%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt 7,1 tỷ SGD, tăng 6,8%.

Nếu chỉ tính riêng hàng hóa có xuất xứ Việt Nam và Singapore, Việt Nam đang xuất siêu sang Singapore 5,36 tỷ SGD (tương đương hơn 4,18 tỷ USD).

Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết điểm đáng chú ý là ba nhóm Máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85); nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) và lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84) đang tiếp tục là các nhóm có tăng trưởng dương ở mức cao ở cả hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu.

Cụ thể, nhóm HS 85 tăng 3,4% giá trị xuất khẩu từ Singapore sang Việt Nam và 149,2% giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam; nhóm HS 27 tăng tương ứng 25,8% và 302,5%; nhóm HS 84 tăng tương ứng 65,3% và 243,3%./.

Việt Nam-Singapore tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu Trong 3 tháng đầu năm, ngoài việc tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore, Việt Nam cũng là nguồn xuất nhập khẩu của Singapore ở 3 nhóm mặt hàng chủ lực.