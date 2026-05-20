Giá vàng ngày 20/5: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên 19/5, do đồng USD mạnh hơn và nỗi lo lạm phát dai dẳng đưa đến kỳ vọng tăng lãi suất cũng như lợi suất trái phiếu chính phủ ở mức cao.

Giá vàng giao ngay giảm 1,4% xuống 4.503,98 USD/ounce, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 3/3 vào đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 6/2026 giảm 1% xuống chốt phiên ở mức 4.511,20 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang ở gần mức cao nhất trong hơn một năm, còn đồng USD lên giá, trong lúc các nhà đầu tư theo dõi khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) chuyển sang chính sách thắt chặt hơn để kiềm chế lạm phát do giá năng lượng cao.

Lợi suất trái phiếu cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng và đồng USD mạnh hơn khiến hàng hóa định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Mặc dù là một công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng thường chịu áp lực trong môi trường lãi suất cao.

Hiện tại, thị trường nhận thấy rất ít khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong phần lớn năm 2026, với kỳ vọng chuyển sang không thay đổi hoặc thắt chặt hơn vào cuối năm. Các nhà giao dịch đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed, dự kiến công bố vào ngày 20/5.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm 4,1% xuống 74,53 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất trong khoảng hai tuần vào đầu phiên. Giá bạch kim giảm 2,2% xuống 1.936,1 USD/ounce và giá palladium giảm 4,2% xuống 1.359,26 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng sớm 20/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 161-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 20/5:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: