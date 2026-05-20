EP và Hội đồng EU đạt đồng thuận triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ

Ngày 20/5, đại diện Nghị viện châu Âu (EP) và Hội đồng Liên minh châu Âu đã đạt đồng thuận về việc triển khai thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, sau nhiều tháng trì hoãn và tranh cãi liên quan đến các cơ chế bảo vệ trong trường hợp phía Mỹ không tuân thủ cam kết.

Theo EP, thỏa thuận vừa đạt được giữa EP và Hội đồng EU tăng cường một số nội dung trong đề xuất ban đầu nhằm giảm bất ổn trong thương mại xuyên Đại Tây Dương và bảo vệ tốt hơn ngành công nghiệp, nông nghiệp cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của EU.

Quy định chính liên quan đến nhập khẩu hàng công nghiệp và nông sản-thực phẩm sẽ có điều khoản hết hiệu lực và chấm dứt vào ngày 31/12/2029.

Trước thời điểm đó, Ủy ban châu Âu sẽ tiến hành đánh giá toàn diện tác động thương mại của quy định này và có thể đề xuất gia hạn hiệu lực.

Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu được quyền đình chỉ các ưu đãi thuế quan dành cho Mỹ nếu Washington không giải quyết các quan ngại của EU liên quan đến việc áp thuế đối với hàng xuất khẩu của khối.

Ngoài ra, EP và Hội đồng EU còn nhất trí thiết lập cơ chế tự vệ. Nếu các ưu đãi thuế quan dành cho Mỹ dẫn đến gia tăng nhập khẩu gây nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp EU, bao gồm cả lĩnh vực nông nghiệp, Ủy ban châu Âu sẽ có quyền mở điều tra.

Liên quan đến các sản phẩm thép và nhôm phái sinh, EP cho biết Mỹ đã bổ sung thêm 407 nhóm sản phẩm vào danh mục chịu thuế từ tháng 8/2025, làm gia tăng bất ổn thương mại. Vì vậy, Ủy ban châu Âu sẽ có quyền đình chỉ các ưu đãi thuế quan nếu đến ngày 31/12/2026, Mỹ vẫn áp mức thuế trên 15% đối với các sản phẩm thép và nhôm phái sinh của EU.

Theo kế hoạch, việc triển khai thỏa thuận thương mại EU-Mỹ sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể của EP từ ngày 15-18/6 trước khi trình Hội đồng EU phê chuẩn. Sau khi được thông qua chính thức, thỏa thuận mà EP và Hội đồng EU vừa đạt được sẽ có hiệu lực sau khi được công bố chính thức 1 ngày.

Trước đó cùng ngày, bà Zeljana Zovko - trưởng đoàn đàm phán của Nhóm Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) tại Nghị viện châu Âu, xác nhận EU và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về triển khai hiệp định thương mại song phương, sau các cuộc đàm phán giữa đại diện EU và Mỹ về khuôn khổ pháp lý cho thỏa thuận thương mại.

EU và Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại vào tháng 7/2025. Tuy nhiên, tiến trình phê chuẩn tại EU bị kéo dài nhiều tháng trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương căng thẳng, bao gồm các bất đồng liên quan tới yêu cầu của ông Trump về Greenland cũng như những tranh cãi pháp lý xung quanh chính sách áp thuế diện rộng của chính quyền Mỹ./.

