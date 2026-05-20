Các siêu tàu chở 6 triệu thùng dầu thô từ Trung Đông qua eo biển Hormuz

Theo dữ liệu từ LSEG và Kpler, hai siêu tàu chở dầu đã rời eo biển Hormuz vào ngày 20/5, trong khi một tàu khác đang trong hành trình qua khu vực này, sau khi chờ ở vùng Vịnh hơn hai tháng, với 6 triệu thùng dầu thô từ Trung Đông.

LSEG và Kpler là hai hệ thống dữ liệu hàng đầu thế giới được sử dụng để theo dõi, phân tích dòng chảy hàng hóa và vận tải biển toàn cầu.

Hai tàu chở dầu đã ra khỏi eo biển Hormuz mang cờ Trung Quốc. Một tàu chở 2 triệu thùng dầu thô Basrah từ ngày 27/2, một ngày trước khi xung đột nổ ra, dự kiến sẽ đến cảng Shuidong gần thành phố Maoming, thuộc tỉnh Quảng Đông phía Nam Trung Quốc vào ngày 4/6 để dỡ hàng.

Tàu còn lại đã bốc 1 triệu thùng dầu thô Al-Shaheen của Qatar và 1 triệu thùng dầu thô Basrah của Iraq trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2/2026 đến đầu tháng 3/2026.

Tàu đang đi qua eo biển Hormuz mang cờ Hàn Quốc, chở 2 triệu thùng dầu thô Kuwait được chất lên vào ngày 4/3, hướng đến Ulsan, nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc SK Energy, với kế hoạch dỡ hàng vào ngày 9/6.

Các tàu này nằm trong số một vài siêu tàu chở dầu rời Vịnh trong tháng này thông qua tuyến đường quá cảnh mà Iran đã yêu cầu các tàu sử dụng.

Tuần trước, một tàu đã rời eo biển với 2 triệu thùng dầu của Iraq và hướng đến cảng Zhoushan ở phía Đông Trung Quốc.

Xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy hàng hóa qua eo biển Hormuz, nơi thường xuyên vận chuyển khoảng 20% lượng dầu của thế giới./.

G7 yêu cầu mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết các nước G7 đều mong muốn chiến sự sớm chấm dứt và ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, song điều đó “không thể đi kèm với việc thu phí tại eo biển Hormuz.”

