Giá vàng chạm mức thấp nhất trong hơn 1 tháng trước áp lực kép

Trong phiên giao dịch ngày 20/5, giá vàng đã quay đầu giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng rưỡi, do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao và đồng USD tăng giá mạnh, lấn át những tín hiệu lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Vào lúc 13 giờ 15 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.472,09 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 30/3. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 6 cũng mất 0,8%, lùi về mức 4.475 USD/ounce.

Nhận định về xu hướng này, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade, ông Tim Waterer, cho biết vàng đang có dấu hiệu hụt hơi trong bối cảnh lợi suất trái phiếu liên tục leo dốc, đồng thời đồng USD cũng đang trên đà bứt phá nhờ vào sự chuyển dịch theo hướng thắt chặt trong triển vọng lãi suất của Mỹ.

Hiện tại, đồng USD đang neo quanh mức cao nhất trong 6 tuần, khiến cho vàng – mặt hàng vốn được định giá bằng đồng bạc xanh – trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang duy trì ổn định ở mức cao nhất trong hơn một năm qua. Điều này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lãi như vàng.

Trong khi đó, các tín hiệu từ phía Mỹ đối với Iran vẫn đang trong trạng thái trái chiều. Tổng thống Donald Trump đưa ra lời cảnh báo rằng Mỹ có thể vẫn cần phải tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Ngược lại, Phó Tổng thống JD Vance lại nhận định rằng cả hai bên đang đạt được những tiến triển nhất định và đều không mong muốn xung đột quay trở lại.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,1% lên 74,64 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,2% lên 1,925,30 USD/ounce.

Tại Việt Nam, đầu giờ chiều này, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)/.

