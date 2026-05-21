Mỹ công bố các ưu tiên của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng thương mại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Milwaukee, bang Wisconsin, từ ngày 30/9-1/10.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), các chủ đề được thảo luận tại Hội nghị bao gồm việc chấm dứt lao động cưỡng bức, cập nhật nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN), phản đối việc “vũ khí hóa” thương mại lương thực, cũng như xử lý tình trạng dư thừa công suất và sản xuất mang tính cơ cấu.

USTR cũng cho biết Chính quyền Tổng thống Donald Trump mong muốn hợp tác với các đối tác G20 nhằm xây dựng một trật tự thương mại toàn cầu dựa trên thương mại công bằng, có đi có lại và cân bằng.

Chính phủ Mỹ cũng đã công bố lịch các hội nghị khác trong khuôn khổ G20, trong đó có những cuộc họp của các quan chức tài chính G20 tại Asheville vào cuối tháng 8 và ngày 1/9, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao từ ngày 30-31/10 tại Atlanta và Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại Miami do Tổng thống Donald Trump chủ trì từ ngày 14-15/12.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 sẽ quy tụ các bộ trưởng ngoại giao của những nền kinh tế hàng đầu thế giới nhằm thúc đẩy sứ mệnh cốt lõi của G20 là tăng cường ổn định và thịnh vượng toàn cầu.

Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc củng cố hợp tác quốc tế, giải quyết những thách thức kinh tế toàn cầu, cũng như hỗ trợ các thị trường mở và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao hơn. Atlanta, với vai trò là một trung tâm ngoại giao, kinh doanh và kết nối toàn cầu, được xem là địa điểm lý tưởng cho các cuộc thảo luận quan trọng này.

Mỹ chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch G20 năm 2026 từ ngày 1/12/2025 sau nhiệm kỳ luân phiên của Nam Phi. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, Mỹ sẽ đưa G20 quay trở lại tập trung vào sứ mệnh cốt lõi là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng nhằm mang lại các kết quả thực chất.

Với vai trò Chủ tịch G20 năm nay, Mỹ đã thành lập bốn nhóm công tác để thúc đẩy các ưu tiên của mình, bao gồm thương mại, tăng trưởng và cắt giảm quy định, đổi mới sáng tạo và an ninh năng lượng./.

